Shell, BMW’nin en büyük madeni yağ tedarikçisi olmaya devam ediyor

Shell, BMW Grubu’nun BMW, BMW i, BMW M, MINI, BMW Motorrad ve Rolls-Royce Motor Cars markaları için önümüzdeki üç yıl süre ile, 2022 yılına kadar Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde satış sonrası motor yağları için tek tavsiye ettiği tedarikçi konumunu resmi olarak yeniledi.

Üç yıl süreyle uzatılan anlaşmaya göre, Shell tarafından BMW motorları için üretilen yüksek performanslı motor yağları, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’daki BMW bayi ağında müşterilere sunulmaya devam edilecek.

Bu iş birliği, Shell’in, en son BMW motor özelliklerini karşılayan BMW markalı motor yağlarını üretmeye ve tedarik etmeye devam edeceği anlamına geliyor. Bu yağların üretiminde, gazdan sıvıya dönüşüm (GTL) teknolojisi olarak da bilinen patentli bir formül kullanılarak doğal gazdan baz yağın üretildiği, devrim niteliğinde bir teknoloji olan Shell PurePlus Teknolojisi kullanılıyor.

Shell Küresel Ticaret Başkan Yardımcısı Patrick Carré, konuyla ilgili şunları söyledi: “BMW ile çalışmaktan ve onlara ileri teknolojili, yüksek performanslı motor yağları tedarik etmekten onur duymaktayız. Ticari ve teknik ilişkilerimizi ilerlettikçe iş birliğimizi daha da güçlendireceğimizi umut ediyoruz.”