Siemens, elektrikli otomobil üreticisi Uniti ile birlikte yeni 2 ve 4 kişilik elektrikli otomobiller sunacak

Tamamen şehir içinde kullanıma yönelik olacak olan otomobil, iki, dört ve beş koltuklu olarak satışa sunulacak. Tamamen elektrikli olacak otomobilin tamamı karbon fiber ve biyo kompozit malzemelerden üretiliyor. Bu bilgi size bir yerden tanıdık gelebilir. BMW’nin elektrikli otomobili i3’te aynı malzemeler kullanılarak üretiliyor. Uniti bu otomobili günümüz otomobillerinden çok farklı olarak sunuacak. İç mekanda sizi gaz ve fren pedalı karşılamayacak. Ya da en önemli görülen direksiyon simidi bu otomobilde olmayacak. Onun yerine uçaklarda olduğu gibi tüm otomobil joystik vasıtası ile yönlendirilecek. Bu otomobilde klasik gösterge tabloloları da olmayacak. İhtiyacınız olan tüm bilgiler head up display ekranı gibi ön cama yansıtılacak. Otonom sürüşe de sahip olacak otomobilin anahtarı ise bir kart olacak.

Uniti One 40 kW güce sahip olacak.

Uniti, konfigürasyona bağlı olarak 15 ile 40 kW arasında motor seçeneği sunacak. 11 ve ya 22 kWh kapasiteli akülere sahip olacak otomobil, 30 dk içinde 200 km’lik menzile sahip olacak. Maksimum 90 ile 130 km/s arasında hıza sahip olacak otomobil, piliniz ve motorun gücüne bağlı olarak 150 ile 300 km menzile sahip olacak. Toplam ağırlığı 400 kg olması planlanan otomobilin en güçlü versiyonunda 0-80 km hızlanmasını 3.5 sn’de tamamlayacak.

2019’dan itibaren 15 bin Euro’ya satışa sunulacak.

Uniti’yi satışa sunmak için çalışan İsveçli firma, 45 ülkeden 600 yatırımcıdan milyar dolar yatırım topladılar. Siemens bir üretim ortağı olarak yer alacak. Bu sayede yılda 50 bin adet üretim yapılacak olan otomobilin İsveç’in Landskrona kasabasında inşa edilecek.