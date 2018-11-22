Skoda, otomobil tasarımlarını cesurlaştıracak ve elektrikli otomobilde ilkleri yapacak

Stefani, 2017 yılında Volkswagen’den Çek firmasına geçerek gelecekti modellerde kullanıma sunulacak tasarım dilini geliştirmeye karar verdi. Skoda tarafından 2020 yılında giriş yapılacak olan elektrikli otomobil dünyasına yeni bir soluk getirmek isteyen marka, Volkswagen Grubu’nun MEB elektrikli platformunu kullacak.

Stefani, “Skoda değerleri her zaman işlevsellik, kullanılabilirlik ve pratiklik olmuştur. Biz tasarımlarımıza biraz daha duygusallık eklemek istiyoruz” dedi. Skoda’nın gelecek ay ortaya çıkmasını beklediğimiz ve Rapid modelinin yerini alacak olan Scala modeli bu duygusallığın ilk parçası olacak. Markanın ilk elektrikli modeli olacak olan e-Citigo ise kendi platformunda gelişen ve markanın ilk elektrikli otomobili olacak.

Yeni Skoda Scala elektrik temellerine sahip

Skoda’nın EV serisinin gelmesinden önce tasarım dilinin yerine oturmasının önemli olduğunu söyleyen Stefani, otomobillerin şeklini tek seferde değiştiremezdik. Tasarımını gerçekten beğenmediğimiz ve Skoda DNA’sına sahip olmadığını düşündüğümüz modeli ilk olarak değiştirmeyi ve onla her şeye sıfırdan başlamayı düşündük dedi.