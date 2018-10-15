Skoda Rapid’in yerine geçecek olan model belli oldu

Yeni makine, Çekya’lı firmanın Rapid hatchback modelinin yerini alacak. Scala yani “merdiven” anlamına gelen isme sahip olan otomobil, konsept modele fazlasıyla benzeyecek. Latinceden gelen bu isime şirketin patronu Bernhard Maier, Skoda’nın kompakt segmentte bir sonraki adımının nasıl olacağını bizlere gösterecek bir model ortaya koyduklarını söyledi.

Maier, Scala’nın “Bu sınıfta teknoloji, güvenlik ve tasarım açısından standartları belirleyecek tamamen yeni bir gelişme” olduğunu söyledi. Maier, Scala’nın “Bu sınıfta teknoloji, güvenlik ve tasarım açısından standartları belirleyecek tamamen yeni bir gelişme” olduğunu söyledi.