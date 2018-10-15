Skoda Rapid’in yerine geçecek olan model belli oldu
Skoda’nın yeni Volkswagen Golf ve Ford Focus’a rakip olacak olan ve bu yıl sonunda yollarda göreceğimiz modeli Scala olarak adlandırılacak.
- star.com.tr / Çağatay Uğur
Yeni makine, Çekya’lı firmanın Rapid hatchback modelinin yerini alacak. Scala yani “merdiven” anlamına gelen isme sahip olan otomobil, konsept modele fazlasıyla benzeyecek. Latinceden gelen bu isime şirketin patronu Bernhard Maier, Skoda’nın kompakt segmentte bir sonraki adımının nasıl olacağını bizlere gösterecek bir model ortaya koyduklarını söyledi.
Maier, Scala’nın “Bu sınıfta teknoloji, güvenlik ve tasarım açısından standartları belirleyecek tamamen yeni bir gelişme” olduğunu söyledi.
Scala’nın Ford Focus, Opel Astra gibi hatchback ve bu sınıfın en çok sevilen modeli aynı zamanda da kardeşi olan Golf’e büyük rakip olacağı bekleniyor.
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