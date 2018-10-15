Skoda yeni hatchback modelinin ilk detaylarını paylaştı

Skoda’nın A0 MQB platformunu ilk kullanan aracı olacak hatchback, son teknoloji özellikleriyle donatılacak. Paylaşılan fotoğrafta, yeni modelin çekici ve dinamik tasarımından izler sergilendi. Yeni model, Paris Otomobil Fuarı’nda gösterilen ve büyük ilgi toplayan Vision RS konseptinin tasarım dilini üretim versiyonuna taşıyacak.

İlk kez kullanılacak yeni A0 MQB platformuyla birlikte yolcular için geniş bir yaşam alanı da sunulacak. Skoda, bu yeni aracı 2018 yılının sonunda tanıtmayı planlıyor.