Skoda’nın aylardır gizlediği Scala modeli sonunda ortaya çıktı

Skoda aylardır Rapid modelinin yerine alacak olan modelinin küçük fotoğraflarını yayınlıyordu. Bu sayede merak konusu olan otomobil nihayet ortaya çıktı. Skoda Rapid’in yerini alan Scala, MQB A0 platformunda inşa edilen ilk Skoda olarak karşımıza çıkıyor.

Skoda’nın daha duygusal tasarım dili olarak adlandırdığı bu yeni model, aslında Skoda modellerindeki değişimin başlangıcını bizlere gösteriyor. Paris Otomobil Fuarı’nda gösterilen Vision RS konseptinden de parçalar bulunduran otomobil, markanın ilklerine de yer veriyor.

Daha az bilinir ülkelerde dikkat çekmek amacıyla yapılan bu ilklerden en dikkat çekeni ise Skoda’nın bagaj kapağında logosu yerine stopların arasında yer alan “SKODA” yazısı. Bu sayede daha çok kişiye ulaşabileceğini düşünen marka, bu değişikliğin bile satışları arttıracağını düşünüyor. Daha az bilinir ülkelerde dikkat çekmek amacıyla yapılan bu ilklerden en dikkat çekeni ise Skoda’nın bagaj kapağında logosu yerine stopların arasında yer alan “SKODA” yazısı. Bu sayede daha çok kişiye ulaşabileceğini düşünen marka, bu değişikliğin bile satışları arttıracağını düşünüyor.

Scala ayrıca koltuklarında mikrofiber kumaşlar kullanıyor. Neredeyse tamamı yumuşak plastikten olan kokpiti ile çok daha kaliteli iç mekana sahip olan otomobilin, 10.25 inçlik dokunmatik ekranı ise tamamen yeni bir yazılıma sahip. Aynı zamanda araçta olacak güncellemeler için de bir internet bağlantısı hizmeti sunan Skoda, Apple CarPlay ve Android Auto özelliğini kablosuz bağlantı ile sunacak ilk otomobillerin arasında yer alacak.

Scala, 4362 mm uzunluğu ile Rapide modelinden çok daha uzun bir yapıya sahip. 2649 mm’lik aks mesafesi ise aracın içinde rahat edileceğini bizlere gösteriyor. 467 litrelik bagaj hacmine sahip olan Scala segmentinin en büyük bagaj hacmine sahip. Scala, 4362 mm uzunluğu ile Rapide modelinden çok daha uzun bir yapıya sahip. 2649 mm’lik aks mesafesi ise aracın içinde rahat edileceğini bizlere gösteriyor. 467 litrelik bagaj hacmine sahip olan Scala segmentinin en büyük bagaj hacmine sahip.