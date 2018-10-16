Skoda’nın sportif SUV’u olacak Kodiaq GT’nin ilk görüntüleri ortaya çıktı

Skoda’nın SUV segmentinde hızlı büyümesi devam ediyor. Kodiaq ardından Karoq modelleri ile piyasa da iyi yer edinmeye çalışan Skoda, şimdi ise Çin’de üretip ilk olarak Çin’de satacağı Kodiaq GT modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Çin’in yerel otomobil üreticisi olan SAIC ile iş birliği yapan Skoda, bu otomobili 2018 sonunda satışa sunmuş olacak. SUV-Coupe görünümünde olan Kodiaq GT, Kodiaq’ın alt yapısını kullanacak.

Ön yüzünden itibaren daha sportif çizgilere sahip olacak olan model, alçalan tavan yapısı, coupe modellere benzeyen bagajı ile farklı bir otomobil olarak karşımıza çıkacak. Büyük egzoz çıkışları ile daha sportif görünen otomobil, ne yazık ki Avrupa’da satışa sunulmayacak. Nedeni ise çok basit. Skoda şuan fabrikalarının kapasitesini aşmış durumda ve yeni bir fabrika inşaa edene kadar yeni bir otomobile yer yok. Çin’de üretilen bir otomobili de Avrupa’ya ithal etmek istemeyen marka, otomobilin sadece Çin pazarında kalmasına kesin gözle bakıyor.

Mercedes GLC Coupe, BMW X4 gibi modellere rakip olacak olan model, daha uygun fiyatı ile daha çok kişiyi çekecek gibi görünüyor. Renault’un Rus pazarında satışa sunduğu Arkana modeli benzeri olacak otomobilin, iç tasarımının Kodiaq’tan çok farklı olması beklenmiyor. Çin medyasında yer alan verilere göre 4634 mm uzunluğunda, 1883 mm genişliğinde ve 1649 mm yüksekliğinde olan otomobilin, Kodiaq’tan 63 mm daha kısa, 1 mm daha geniş ve 27 mm daha alçak olduğu görülüyor. 2.0 litrelik motora sahip olacak olan otomobilin 190 ve 224 beygirlik seçenekleri bulunacak.