Skoda’nın yeni modeli Scala’nın iç tasarımı ortaya çıktı
Skoda’nın bu yılın sonunda tanıtmasını beklediğimiz ve Rapid modelinin yerine geçecek olan Scala modeli tuş kalabalığından arınmış görünüyor.
- star.com.tr / Çağatay Uğur
Skoda’nın çok fazla sevilmeyen ve tasarımı eski görünen otomobili Rapid, yenilenmek yerine tamamen rafa kalkıyor. Rapid modelinin yerine gelecek olan yeni model Scala ise Skoda’nın yeni tasarım diline sahip ve oldukça farklı görünüyor. Dış tasarım eskizleri ortaya çıkan otomobilin, iç tasarım eskizleri de ortaya çıktı. İç mekanı oldukça sade olan otomobilin, iç mekanında neredeyse hiç tuş kullanılmamış. Volkswagen Golf’e rakip olarak tasarlanan otomobilin, 9.2 inçlik multimedya sistemi aracı tamamen farklı gösteriyor.
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