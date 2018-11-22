Soğuk kış aylarında en iyi sürüş için en iyi ipuçları nelerdir?

Aracınız kışa hazır olsun:

Yola çıkmadan önce yapacağınız ilk şey aracınızın yürür aksamının en iyi durumda olmasıdır. Kış aylarına girmeden önce aracınızın yürür aksamlarını kontrol ettirmek en güvenli sürüşü yapmanızı sağlar.

Lastikler:

Kış ve kar lastiği arasında temel farklar vardır. Kış lastikleri 7 derecenin altındaki tüm koşullarda ideal sürüş için tasarlanmışlardır. Kar lastikleri ise sadece kar üzerinde en iyi performansı gösterirler ve binek araçlar için en ideal lastikler kış lastikleridir. Kış lastiklerinin ömrü en iyi saklama koşullarında 5 yıldır. 5 yaşının üstünde olan kış lastiklerini kullanmak tehlikelidir. Aracınızın lastiklerinin derinlikleri de en az 1.6 mm olmalıdır. Bu diş ölçüsünün altındaki lastikler sürüş için tehlikelidir. Her otomobilin lastik basınçları da farklıdır. Bunu aracınızın el kitapçığından, kapı içindeki çıkartmalardan ya da depo kapağının içindeki değerlere göre yapabilirsiniz. Ayrıca kış lastiği için ayrı bir değer yazmadığı sürece kış lastiklerinin de havaları orada belirtilen derecede olmalıdır.

Akü:

Kış aylarında soğukla birlikte akülerinizde zorlanmaya başlayacaktır. Eğer aküleriniz ömrünü tamamlamak üzereyse kış aylarında sizi yarı yolda bırakırlar. Bu nedenle kış aylarına girmeden önce akülerinizin amper değerlerini kontrol ettirin.

Silecekler:

Kış aylarında soğukla birlikte zorlanan diğer ekipman ise sileceklerdir. Yağışlı havaların artması nedeniyle görüşünüzün en iyi derecede olması için sileceklerinizi değiştirmeniz gerekir. Her mevsim geçişinde sileceklerinizi değiştirmeniz sizin yararınıza olacaktır. Otomobiller üzerindeki en uygun fiyatlı ekipmanın silecekler olduğunu da unutmayalım.

Yağ:

Soğukla birlikte aracın çalışması daha zor olacak ve viskozitesini kaybeden yağ aracın motorunun ömrünün düşmesine hatta aracınızın motorunun büyük zararlar görmesine neden olabilir. Bu nedenle aracınızın yağını profesyonel kontrol edilmesinde fayda vardır. Eğer aracınızın yağ değişimi süresine 1-2 ay civarında ya da 1000-2000 km civarında bir süre kaldıysa otomobilinizin yağını soğuklar gelmeden değiştirmeniz motorunuzun sağlığı için önemlidir.

Cam yıkama suyu:

Su +4 derecenin altında katı hale geçmeye başlar. Belirli boyuttaki bir kapta katılaşmaya başlayan su genleşerek bulunduğu kabı kırar. Cam yıkama haznenizin kış aylarında patlamasını istemiyorsanız ve daha iyi bir görüş elde etmek istiyorsanız aracınıza antifrizli cam suyu koymanız önemlidir. Bu sayede çıkabilecek bir masrafı yok etmiş olursunuz.

Aydınlatma grubu:

Artık havalar erken kararıyor ve yağmurlu günlerde görüş mesafesi oldukça düşüyor. Bu gibi durumlarda hem kendinizi riske atmamak hem de diğer sürücülere sorun yaşatmamak için aracınızın aydınlatma grubunu kontrol etmeniz önemlidir.

Yakıt:

Aracınızın yakıtında her zaman su olabilir. Bu yakıt pompası öncesinde yakıt filtresi tarafından emilir. Soğuyan kış aylarında yakıt filtrenizin donmasını engellemek için aracınızın yakıt filtresini değiştirmenizde fayda var. Ayrıca dizel araçlarda çok soğuk havalarda donmayı azaltmak için aracınızın deposunu daima dolu bırakmanız sizin yararınıza olacaktır.

Radyatör:

Aracınızın soğutma sistemi yakıtı kadar önemlidir. Soğuyan hava ile birlikte donacak olan bu aracınızın motorunda çatlaklara, contalarda esneme ve çatlaklara neden olabilir. Bu nedenle aracınızın motorunda çok büyük masraflar ortaya çıkar. Bunu engellemek için aracınızın motor soğutma sıvısını antifriz ile değiştirin. Eğer değişim süresi 2 yılı geçti ise soğutma sistemindeki tüm suyu boşaltın ve tamamen yenisi ile değiştirin.

Yola çıkmadan önce aracınız hazır olsun:

Karlı bir günün ardından yola çıkacağınızda aracınızın sadece ön camının açık olması yetmez. Aracınızın tüm camlarını, aynalarını ve aydınlatma grubunu tamamen temizlemeden asla yola çıkmayın. Aracınızın üzerinde düşerek trafiğe zarar verecek bir kar kalıntısı varsa onu da temizlemeyi ihmal etmeyin. Başkalarının canına kast etmeyin.

Sürüşünüze dikkat edin:

Kaygan zeminlerde aracınızı hiç fren kullanmadan sürtünme ile duracakmış gibi kullanmaya gayret edin. Asla ama asla acele etmeyin. Gaza ve frene ani dokunuşlardan kaçınmaya çalışın. Trafiğin akışına uyun ve takip mesafenizi biraz daha fazla olacak şekilde ayarlayın. Sert direksiyon hamlelerinden kaçının, bu sayede aracınız kontrolden daha zor çıkacaktır. Buz ve karda fren mesafeniz kuru zemine göre 10 kat artabilir. Bu gibi durumlarda frene sonuna kadar bastığınızda aracınızın lastikleri kitlenebilir ve fren mesafeniz daha da uzayabilir. Bunu hissettiniz anda frenden ayağınızı bir anlığına çekin ve tekrar frene basmaya devam edin. Eğer aracınız 1. Viteste çok patinaj çekiyorsa aracın torkunu kullanarak 2. Viteste kalkmaya çalışın.

Yokuş aşağıya inerken fren kullanmamaya çalışın. Frene her bastığınızda aracınızın bir kızak gibi kayacaktır. Bunu engellemek için en düşük viteste aracınızın motor frenini kullanarak inmeye çalışın. Eğer aracınız kaymaya başladıysa frenden ayağınızı çekip direksiyonu gitmek istediğiniz yöne çevirin ve yavaş yavaş frene basmaya devam edin

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Kış lastiği nedir? Ne işe yarar? En uygun olanı nedir?

Kış lastikleri 7 derecenin altında maksimum performanslarını gösteren lastiklerdir. Normal bir otomobil lastiği 7 derecenin altında görevini yerine getiremez. Kış lastikleri ise üzerindeki kılcal kanallar sayesinde kar ve buz üzerinde tutunma sağlar. Bu sayede kış lastikleri olan bir otomobil normal lastikli bir otomobile göre kar ve buz üzerinde maksimum performans gösterir. Daha kısa fren mesafesine ve daha iyi kontrole sahip olurlar. Havaların 7 derece altına indiğinde takılması gereken kış lastikleri, 12 dereceye kadar hamur yapılarını sağlıklı olarak koruyabilirler. Kış aylarının başlamasından itibaren takılması gereken kış lastikleri, sürüş güvenliğini, aracının ömrünü maksimuma çıkartan ekipmanlardır. Kış lastiklerinde farklı boyutlar kullanmak aracınız için çok iyi değildir. Araç markanızın önerdiği lastik boyutlarında kış lastiği takmak hem kullanışlı hem de aracınızın sağlığı için gereklidir. Ucuz kış lastiği bile en iyi yaz lastiğinden daha iyi yol tutuş ve sürüş güvenliği sağlar.