Soğuyan havalarla birlikte kış lastiği kullanmanın zamanı geldi
Soğuk havaların kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde, hava sıcaklıklarında ani düşüşler meydana gelmeye başladı. Hava sıcaklıkları 7 derecenin altına düştüğünde güvenli bir sürüş için yumuşaklığını ve tutunma özelliğini koruyan kış lastiklerinin kullanılması can güvenliğiniz için büyük önem taşıyor.
Lastiklerin aracın yol ile temas eden tek noktası olduğu düşünüldüğünde, kış aylarında 7 derecenin altındaki soğuk hava koşullarında esnekliğini kaybeden yaz lastikleri yerine kış lastiği kullanımı güvenliğin başlıca unsurlarından biridir. 1 Aralık'ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması, Türkiye’de şu an sadece ticari araçları kapsasa da güvenli sürüş ve kış koşullarında can güvenliği için binek araç sürücülerinin de kış lastiği kullanımı konusunda hassasiyet göstermeleri büyük önem arz ediyor.
Kış lastikleri, sahip olduğu özel desen yapısıyla 7 derecenin altında güvenli sürüş sağlıyor. Kış lastikleri sahip olduğu yüksek silika içeriği ve yapısı, özel lamelli deseni sayesinde karı üzerinde toplayarak karlı zeminde çekiş sağlar buzlu zeminlerde tutunma (grip) performansını artıracağı gibibu özel desen tasarımısayesinde yağışlı havalarda yol üzerindeki suyu yararak, aracın zemine tam tutunmasına yardımcı oluyor.Otomobilin buzlu ve karlı zeminlerde kaymasının en önemli faktörü olan lastiklerin, kış lastiklerinde özel olarak geliştirilen kauçuk yapısı sayesinde fren mesafesini yaz lastiklerine göre 20%’ ye varan oranlarda kısaltıyor. Öte yandan kış lastiklerini yapısal farklılıklarına ek olarak, yanaklarında kış kullanımını ifade eden işaretler ile de yaz lastiklerinden ayrıştırmak mümkün. Araç lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işareti veya sadece kar tanesi (snowflake) işareti varsa global regülasyonlara göre “Kış Lastiği” olarak kabul ediliyor.
Lastiklerin aracın yol ile temas eden tek noktası olduğu düşünüldüğünde, kış aylarında 7 derecenin altındaki soğuk hava koşullarında esnekliğini kaybeden yaz lastikleri yerine kış lastiği kullanımı güvenliğin başlıca unsurlarından biridir. 1 Aralık'ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması, Türkiye’de şu an sadece ticari araçları kapsasa da güvenli sürüş ve kış koşullarında can güvenliği için binek araç sürücülerinin de kış lastiği kullanımı konusunda hassasiyet göstermeleri büyük önem arz ediyor.
Kış lastikleri, sahip olduğu özel desen yapısıyla 7 derecenin altında güvenli sürüş sağlıyor. Kış lastikleri sahip olduğu yüksek silika içeriği ve yapısı, özel lamelli deseni sayesinde karı üzerinde toplayarak karlı zeminde çekiş sağlar buzlu zeminlerde tutunma (grip) performansını artıracağı gibibu özel desen tasarımısayesinde yağışlı havalarda yol üzerindeki suyu yararak, aracın zemine tam tutunmasına yardımcı oluyor.Otomobilin buzlu ve karlı zeminlerde kaymasının en önemli faktörü olan lastiklerin, kış lastiklerinde özel olarak geliştirilen kauçuk yapısı sayesinde fren mesafesini yaz lastiklerine göre 20%’ ye varan oranlarda kısaltıyor. Öte yandan kış lastiklerini yapısal farklılıklarına ek olarak, yanaklarında kış kullanımını ifade eden işaretler ile de yaz lastiklerinden ayrıştırmak mümkün. Araç lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işareti veya sadece kar tanesi (snowflake) işareti varsa global regülasyonlara göre “Kış Lastiği” olarak kabul ediliyor.
Lastik bayileri aracınıza en uygun kış lastiğini seçmeniz için düzenli olarak bilgilendiriliyor
+7 derecenin altında tüm zorlu hava koşullarında tutarlı ve yüksek kaliteli bir sürüş deneyimi sunmak için tasarlanan Pirelli Kış Lastikleri, binekten 4x4'e sürücülerin arazi dahil her şartta ihtiyaçlarını karşılıyor. Pirelli, patlasa dahi yol alabilen Run Flat lastikleri,mumsu tabaksıyla kendini tamir edebilen Sealinside özellikli lastikleri ve Gürültü Engelleme Sistemi - PNCS özelliğine sahip ürün gamıyla en ileri teknolojileri sunuyor. Pirelli bayileri, satış ve eğitim ekipleri tarafından, kış dönemi için oluşturulan geniş ürün yelpazesi ve yenilikler hakkında düzenli olarak bilgilendiriliyor. Pirelli’de spor otomobillerden, lüks sedanlara, şehir içi araçlardan, ağır kış koşulları ve motor sporlarında kullanılan lastiklere varan geniş bir ürün gamı sunuluyor. Pirelli ayrıca, SUV-4x4’ler için tasarlanmış kış lastikleri ve hafif ticari araç kış lastiklerini de müşterilerine sunmaya devam ediyor.
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