Soğuyan havalarla birlikte kış lastiği kullanmanın zamanı geldi

Lastiklerin aracın yol ile temas eden tek noktası olduğu düşünüldüğünde, kış aylarında 7 derecenin altındaki soğuk hava koşullarında esnekliğini kaybeden yaz lastikleri yerine kış lastiği kullanımı güvenliğin başlıca unsurlarından biridir. 1 Aralık'ta başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması, Türkiye’de şu an sadece ticari araçları kapsasa da güvenli sürüş ve kış koşullarında can güvenliği için binek araç sürücülerinin de kış lastiği kullanımı konusunda hassasiyet göstermeleri büyük önem arz ediyor.

Kış lastikleri, sahip olduğu özel desen yapısıyla 7 derecenin altında güvenli sürüş sağlıyor. Kış lastikleri sahip olduğu yüksek silika içeriği ve yapısı, özel lamelli deseni sayesinde karı üzerinde toplayarak karlı zeminde çekiş sağlar buzlu zeminlerde tutunma (grip) performansını artıracağı gibibu özel desen tasarımısayesinde yağışlı havalarda yol üzerindeki suyu yararak, aracın zemine tam tutunmasına yardımcı oluyor.Otomobilin buzlu ve karlı zeminlerde kaymasının en önemli faktörü olan lastiklerin, kış lastiklerinde özel olarak geliştirilen kauçuk yapısı sayesinde fren mesafesini yaz lastiklerine göre 20%’ ye varan oranlarda kısaltıyor. Öte yandan kış lastiklerini yapısal farklılıklarına ek olarak, yanaklarında kış kullanımını ifade eden işaretler ile de yaz lastiklerinden ayrıştırmak mümkün. Araç lastiklerinin yanaklarında (M+S) işareti ile birlikte kar tanesi (snowflake) işareti veya sadece kar tanesi (snowflake) işareti varsa global regülasyonlara göre “Kış Lastiği” olarak kabul ediliyor.