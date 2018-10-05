Stevie Awards for Great Employers’den Tofaş’a 7 ödül birden

Türkiye’nin öncü kuruluşlarından Tofaş, dünyanın en prestijli insan kaynakları ödülleri kapsamında 7 ödüle birden layık görüldü. Başta Tofaş çalışanları olmak üzere geniş bir yelpazede farklı konu başlıklarında eğitimler vererek, şirketin gelecek yolculuğunda önemli bir rol üstlenen Tofaş, “Yılın Eğitim Ekibi”, “Yılın Oryantasyon Ekibi”, “Satış Eğitimi”, “Beceri Eğitimi”, “Teknik Eğitim”, “Yılın Eğitim Derleme Platformu” ve “İşgücü Geliştirme ve Öğrenme” kategorilerinde olmak üzere, biri altın, ikisi gümüş ve dördü de bronz olmak üzere, toplamda 7 ödüle layık görüldü.

Altın ödül Tofaş Akademi Bakım Okulu’nun!

Tofaş Akademi, “Teknik Eğitim” kategorisinde, endüstriyel alanda çalışan 450 bakım personelinin yetkinlik gelişimini desteklemek amacıyla kurulan “Tofaş Akademi Bakım Okulu” ile altın ödüle layık görüldü.

“Yılın Eğitim Ekibi” kategorisinde, Tofaş’a yeni katılan çalışanların oryantasyon kapsamında, işbirliğine dayalı bir masa üstü oyunu olan “Tofaş Way” ve “Yılın Oryantasyon Ekibi” kategorisinde de işbaşından önce başlayıp e-eğitim, masa üstü oyun, fabrikada hazine avı, sürüş deneyimi, showroomda araç tanıtımı gibi çok farklı “yaparak öğrenme” uygulamalarını içeren, Tofaş Way: Yeni Nesil Oryantasyon Programı ile iki farklı gümüş ödülün sahibi oldu.

Tofaş Akademi, “Satış Eğitimi” kategorisinde “Gururla Fiat’lıyım”, “Beceri Eğitimi” kategorisinde “Tofaş Gelişim Atölyeleri” çalışmaları ve “Yılın Eğitim Derleme Platformu” kategorisinde de “Tofasakademi.com” ile bronz ödüle layık görüldü.

“Davranışsal Gelişim Danışmanlığı Programı” da ödüllendirildi

Ayrıca Tofaş, “İşgücü Geliştirme ve Öğrenme” kategorisinde “Davranışsal Gelişim Danışmanlığı Programı” ile bronz ödül almaya hak kazandı.

Tofaş İnsan Kaynakları Direktörü Burhan Çakır alınan ödüllerle ilgili “Almaya hak kazandığımız bu ödüller, otomotiv dahil, tüm sektörlerin akademilerine ilham vermek hayaliyle çalışmalarını sürdüren ekibimize motivasyon kaynağı oldu. Daha iyilerini başarmak üzere çalışmalarımızı sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

Tofaş Akademi, 2010 yılında kuruldu

“Şirket hedefleri ışığında Tofaş’ın değer zincirine yönelik olarak teknik ve davranışsal eğitim çözümleri ile kişiselleştirilmiş öğrenim deneyimi yaşatan gelişim üssü” olarak tanımlanan Tofaş Akademi, faaliyetlerine 2010 yılında başladı. Akademi, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan Tofaş’ın deneyimlerinden kurumsal bir hafıza oluşturarak, bundan sürdürülebilir fayda üretmeyi, hedefler doğrultusunda tüm çalışanlarının ve paydaşlarının da geleceğe hazırlanmalarını sağlamayı amaçlıyor. Akademi, özgün teknikleri ve sürdürülebilir başarısıyla otomotiv sektörüne ve diğer sektörlerin akademilerine de örnek olmayı hedefliyor.