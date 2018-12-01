Sürücüler dikkat. Kış lastiği zorunluluğu başladı

Kış kendini günden güne hissettirmeye başladı. Düşen hava sıcaklıkları, bazı bölgelerde yağan kar ile birlikte, kışlık kıyafetlerimizi giymeye başladık. Botlarımız ise bizi hem yağmurdan hem de kardan koruyor. Bizler bu güvenlik ve sağlık önlemlerini alırken, otomobilimiz de aynı soğuğa maruz kalıyor ve sadece bizim de başkalarının da hayatını riske atabiliyor. Soğuyan hava ile birlikte tüm performansını kaybeden yaz lastikleri, yollarda herkesi riske atıyor. 7 derecenin üstündeki hava sıcaklarında çalışmak üzere tasarlanan yaz lastikleri, soğuk havalarda performansını kaybetmeye başlıyor ve kar üzerinde hiçbir görev yerine getirmiyor. İçerisinde fazla miktarda kauçuk bulunan yaz lastikleri, soğuyan hava ile birlikte sertleşir, yazın yumuşayarak yola daha iyi tutunma sağlayan bu kauçuk, soğuyan hava ile birlikte hiçbir işlevi yerine getirememeye başlar. Bu dönemde de kış ayları için daha az kauçuk ile üretilen, daha geç sertleşen ve daha farklı dişlere, daha farklı tahliye kanallarına sahip olan lastiklerin kullanılması gerekir. Nasıl kış aylarında yazlık ayakkabımızı giyemiyorsak, otomobillerde kış lastiği takmadan yola tutunamıyorlar. 4 mevsim lastiği ise bir muamma. Çok fazla lastik değişimine gerek kalmamasını sağlayan bu lastikler, yaz aylarında bir yaz lastiği gibi performans gösteremezken, kış sertifikası olmayan 4 mevsim lastikler kış aylarında en kötü kış lastiğine dahi yaklaşamayan performansa sahip olurlar. Bu nedenle pek tavsiye edilmeyen bu lastikleri, ılıman iklim kuşağında kullanmak çok daha mantıklıdır.

Kış lastiği ne zaman takılır? Kış lastiği takmamanın cezası var mıdır?

Kış lastiği, hava sıcaklarının 7 derece altına düştüğü dönemlerde takılmalıdır. Ülkemizde bu tarih yasal olarak 1 Aralık olarak belirlenmiştir. Bugün itibarıyla kış lastiği takmak tüm ticari araçlar için zorunludur. Takılmaması ise 715 TL’lik para cezası olarak belirlenmiştir. Cezanın dışında hayatınızı, başka kişilerin hayatını ve aracınızı riske atmak

daha tehlikelidir. Bu nedenle havaların soğuduğu dönemde binek ve ticari tüm araçlara kış lastiği takılmalıdır.

Binek araçlara kış lastiği zorunlu mu ?

Binek otomobiller için kış lastiği zorunluluğu bulunmuyor. Bir durumda Ceza yemeyeceğiniz anlamına gelen bu durum aslında sizin can ve mal kaybı yaşamamanız için riskli. Valiliklerin kararı ile binek araçlara da zorunlu hale gelen kış lastiğini tüm araçların takması tavsiye edilir.

Kış lastiği nasıl anlaşılır?

Kış lastiği üzerinde M+S harflerini ve bir dağ içerisinde kar tanesi resmi barındıran lastiklerdir. Bu işaretlere sahip olan lastikler, dünya standartlarındır ve kış lastiği olarak adlandırılırlar. Kış lastiklerinin sırt desenleri de farklıdır. Daha kalın bloklara ve kılcal çiziklere sahip olan bu lastikler, yol daha iyi tutunur ve buzlu zeminlerde vakum yaparak çekişin sağlanmasını sağlar.

Kış lastiği yazın neden kullanılmaz?

Kış lastiği yumuşak yapısı nedeniyle sıcak havalarda daha da yumuşamaktadır. Bu yumuşama fren mesafenizin artmasına, lastiğin yumuşayan yanakları nedeniyle aracın virajlarda savrulmasına hatta aracınız takla atmasına, yakıt tüketiminin artmasına neden olur. Bu nedenle mevsimine uygun lastik kullanımı önemlidir.

Kış lastiği sadece kar ve buzda mı kullanılır?

Ülkemizdeki doğru bilinen yanlışlardan biri de kış lastiğinin kar ve buzda kullanılacağıdır. Kış lastikleri havanın +7’nin altına düştüğü tüm hava koşullarında kullanılabilir. Yumuşak yapısı sayesinde aracın fren mesafesi azalır, manevra kabiliyeti artar ve soğuk havada işlevini yerine getirmeyen yazlık lastikten kat kat daha iyi performans gösterir.

Kış Lastiği Yakıtı Kullanımını Artırır mı?

Kış lastikleri aracın gaza basıldığında ya da fren yapıldığında ani tepki vererek kaymasını önlerken bir parça aracı zorlarlar. Bu zorlama da yazın kullandığınız lastiklere göre biraz daha fazla yakıt harcanmasına neden olabilir. Ancak en iyi ihtimalle, kış lastiği kullanmayarak bir başka araca ya da kaldırıma çarpmanız çok daha fazla masrafa neden olacaktır.

Önden çekişli araçta sadece ön lastiklere kış lastiği takılsa olmaz mı?

Aracınız yola sadece öndeki iki lastiği ile tutunma sağlamamakta. Sadece ön lastikleri değiştirmek size çekiş kuvveti sağlasa da arka lastiklerde tutuşu neredeyse hiç olmayan yazlık lastikler sizin virajlarda savrulmanıza, fren yaptığınızda aracınızın dengesinin bozulmasına, aracınızın yürüyen aksamının daha çok zorlanmasına neden olur. Aracınızın sağlıklı olarak yere basması için tüm kış lastiklerinin aynı desende ve aynı marka olmasına dikkat etmelisiniz.

4x4 araçlara kış lastiği gerekli mi?

Tüm araçlar gibi 4x4 araçlara da kış lastiği gereklidir. 4 çeker sistemler gücünü yere lastikler aracılığı ile aktarır ve 4 çeker aracınızın yere tek bağlantı noktası olan lastikleriniz yer tutunmadığında 500 beygirin dahi bir anlamı olmaz. Kış lastiği olmayan iki çeker bir araca göre daha iyi performansa sahip olsanız da kış lastiğine sahip olan önden ya da arkadan itişli bir araçtan kat kat daha kötü performansa sahip olursunuz. Üstelik hareket sonrasında duramamanız da cabası.

Kış lastiğinin ömrü ne kadar?

Kış lastiklerinin ömrü, kullanım şekline, kalitesine göre değişiklik gösterebilir fakat iyi saklama koşullarında bu ömür genelde 5 yıldır. Üzerinde olması gereken diş kalınlığı ise minimum 1.6 mm’dir.

Kış lastiği ile kar lastiği farklı lastikler mi?

Kış lastiği dilimize İngilizce’den çevrildiği için “kar lastiği” olarak adlandırılıyor. Fakat kar lastiği diye bir lastik bulunmamaktadır. Doğru kullanımı kış lastiğidir. Kış lastikleri yağmurlu, buzlu, karlı ve soğuk zeminlerde daha iyi tutunma ve daha güvenli bir sürüş sağlarlar. Kış lastiğinizi seçerken aracınızın orijinal lastik boyutlarının dışına çıkmamaya özen gösterin.