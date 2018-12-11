Suzuki Vitara’da 60 Bin TL’ye kredi fırsatı

Suzuki, gerçek SUV modeli Vitara için sunduğu benzersiz kredi fırsatıyla hem off-road tutkunlarına hem de şehirdeki macera severlere sesleniyor. 3 farklı donanım seçeneği, Allgrip 4x4 sistemi, 10,1 inçlik multimedya ekranı ve zengin güvenlik donanımları ile dikkat çeken Suzuki Vitara, Aralık ayı boyunca 7 bin 500 TL’lik özel indirim avantajı veya 60 bin TL’ye kadar 12 ay vadeyle % 0,92 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.