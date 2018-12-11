Suzuki Vitara’da 60 Bin TL’ye kredi fırsatı
Suzuki’nin otomotiv dünyasına adını altın harflerle yazdırdığı ve geçtiğimiz yıl kendi sınıfında Türkiye’nin en çok tercih edilen efsanevi SUV modeli Suzuki Vitara, yılın son ayında benzersiz fırsatlarla otomobil severlerin karşısına çıkıyor.
Suzuki, gerçek SUV modeli Vitara için sunduğu benzersiz kredi fırsatıyla hem off-road tutkunlarına hem de şehirdeki macera severlere sesleniyor. 3 farklı donanım seçeneği, Allgrip 4x4 sistemi, 10,1 inçlik multimedya ekranı ve zengin güvenlik donanımları ile dikkat çeken Suzuki Vitara, Aralık ayı boyunca 7 bin 500 TL’lik özel indirim avantajı veya 60 bin TL’ye kadar 12 ay vadeyle % 0,92 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.
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