Tamamen elektrikli Jaguar F-Type 2021’de gelecek

Spor otomobil dünyasında da elektriklenme devam ediyor. Klasik içten yanmalı motorlara göre daha performanslı olan elektrikli motorlar ile hem çevreye daha az salınım yapmak hem de maksimum verimlilik sağlamak isteyen markalar, elektrikli spor otomobiller geliştiriyor. Tamamen elektrikli olan F-Type’dan önce güncellenen model, 4.4 litrelik V8 motora sahip. F-Type, daha altı yaşını yeni doldurdu. Bu nedenle değişeme en az 2 yıl daha uzakta olan model, gelecekte de var olacak.

Jaguar’ın ilk elektrikli modeli olan I-Pace’in her biri 200 beygirlik elektrikli motorundan daha güçlü motorlar ve 90 kWh’lık pilden daha güçlü pillere sahip olmasını beklediğimiz otomobilin, sürüş dinamiklerinin de mükemmelleşmesi bekleniyor. Zemine yerleştirilecek olan piller ve lastikler arasında yer alacak olan elektrikli motorlar, aracın ağırlık merkezini çok aşağıya çekerek inanılmaz bir viraj kabiliyeti sunacak.