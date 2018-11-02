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Tamamen elektrikli Jaguar I-PACE Almanya’da yılın otomobili seçildi

İngiliz üretici Jaguar’ın ilk elektrikli modeli I-PACE, Almanya’da Yılın Otomobili (German Car of The Year - GCOTY) ödülünün sahibi oldu.

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Jaguar’ın geliştirdiği ilk elektrikli model olan I-PACE, Almanya’da Yılın Otomobili Ödülü’nün sahibi oldu. Dünyada Yılın Otomobili Ödülleri’nin (World Car of The Year - WCOTY) Almanya ayağında, rekabet ettiği 58 farklı modeli geride bırakarak Yılın Otomobili seçilen Jaguar I-PACE, bu ödüle layık görülen ilk elektrikli otomobil oldu.
 
Jaguar Land Rover CEO'su Prof. Dr. Ralf Speth kazandıkları ödül ile ilgili yaptığı açıklamada, “İlk elektrikli modelimiz Jaguar I-PACE ile Alman basınından bu onur verici ödülü almaktan son derece gurur duyuyoruz. Premium markaların anavatanında böyle bir ödüle sahip olmak bizim için çok kıymetli.” diye konuştu.
 
Alanında uzman 12 gazeteciden oluşan jürinin 59 yeni otomobil modeliyle gerçekleştirdiği karşılaştırmalı testlerin sonucunda jüriden en fazla oyu alan model, Jaguar I-PACE oldu. Jüri, tüm otomobilleri hem yolda hem de Bilster Berg pistinde test etti. Otomobilleri performans, sürüş deneyimi, yol tutuşu ile birlikte tasarımı ve sürdürülebilirliği çerçevesinde değerlendiren jüri, Jaguar I-PACE’i sunduğu etkileyici performansının yanı sıra dikkat çekici tasarımı ve sürüş dinamiği nedeniyle en yüksek puana layık gördü.
 
Ayrıca PACE ailesinin bir diğer üyesi Jaguar E-PACE de 12 Kasım’da açıklanacak Dünyada Yılın Kadın Otomobili (Woman World Car Of The Year) ödüllerinde Jaguar I-PACE ile birlikte final listeye kalma başarısını gösterdi.

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