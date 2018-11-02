Tamamen elektrikli yeni smart EQ Türkiye’de

Yüzde 100 elektrikli olan smart EQ fortwo 156.600 TL’den başlayan fiyatlarla, Türkiye’de Kasım ayı itibarıyla satışa sunuluyor. Oldukça yüksek kapasiteli lityum-iyon bataryalar tüm modellerde standart olarak bulunurken, ev tipi standart prizlerde yüzde 10 şarj seviyesinden yüzde 80’e kadar 6 saatte şarj edilebilen smart modelleri için, Türkiye’de 22 kW’lık dahili şarj dönüştürücüsü standart olarak sunuluyor. Bu 3 fazlı şarj ünitesi sayesinde şarj istasyonlarında ya da evinizdeki Wallboxlar’da yüzde 10’dan yüzde 80’e kadar 40 dakikadan kısa bir sürede smart EQ modellerini şarj edebilmek mümkün oluyor.

Yeni smart’ın arka kısmında 60 kW (81 HP) gücünde bir elektrik motoru görev alıyor ve gücünü sabit bir aktarma sistemi üzerinden arka tekerleklere aktarıyor. Yüksek çekiş gücüne sahip motor, henüz ilk hareket anından itibaren 160 Nm tork üretiyor. Yüksek performanslı lityum-iyon bataryaların sağladığı 160 km’lik menzil (NEDC standartlarıyla ölçüme göre), şehir içinde sıfır emisyon ile mobil olma imkânı sunuyor. Öngörülen menzilin olumsuz etkilenmemesi için maksimum hız 130 km/s ile elektronik olarak sınırlandırılıyor.

Elektrikli motorun güç karakteristiği sayesinde sistem tek bir dişli ile yetiniyor, böylece vites değiştirme gerekliliği de ortadan kalkıyor. Bu durum sıkışık trafikte kullanım kolaylığını beraberinde getiriyor. Geri manevralarda ise motor tersine çalışıyor.

Elektrikli smart farklı sürüş seçenekleriyle donatılıyor. Sürücü, standart sürüş modu dışında ECO modunu da tercih edebiliyor. Söz konusu sürüş modu çok daha yüksek bir sürüş verimliliği sunuyor. ECO sürüş modunda maksimum hız kısıtlanırken gaz pedalı hassasiyeti de değiştiriliyor ve enerji geri kazanım seviyesi en üst düzeye çıkartılıyor. Enerji geri kazanımı kapsamında süzülme veya fren anında kinetik enerji elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Radar tabanlı enerji geri kazanım sistemi sürüş istikametindeki trafik durumunu denetliyor. Sistem, trafik akışını tespit eden radar sensörlerinden gelen verilere bağlı olarak enerji geri kazanımını anlık olarak ayarlıyor.

Kıvrak, ekonomik ve çevreci mobilite

Yeni elektrikli smart EQ da, smart’ın geleneksel atak ve kıvrak sürüş özelliklerini sürdürüyor. Konvansiyonel içten yanmalı motora sahip versiyonla birebir aynı olan kısa dönüş çapı önemli bir rol üstleniyor. İki kişilik versiyonun 6,95 metrelik dönüş çapı park ve manevraları kolaylaştırıyor. Yüksek seviyede kişiselleştirme olanakları sunan yeni elektrikli smart EQ fortwo beklentileri en iyi şekilde karşılıyor.