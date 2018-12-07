Tamamen karbon Koeningsegg Regera otomobil sanatının son eseri

Koeningsegg Regera, barındırdığı farklı teknolojileri ile çok dikkat çeken bir model. Şanzıman içermeyen yapısı sayesinde hafifliğini koruyan otomobilin üretimi o kadar uzun sürüyor ki, birkaç yıl önce sipariş idilmiş Regera modelleri ancak teslim edilebiliyor. Fakat bu beklemenin sonucunda sanat eserinden farksız bir otomobile sahip oluyorsunuz. İşte Koeningsegg, boya yapılmamış gövdesi ile dikkat çeken ve mükemmel görünen bir Ragera modelini ortaya çıkarttı. KNC Regera adındaki bu model, çıplak karbon fiber sayesinde boyalı versiyona göre 22 kilogram daha hafif. KNC, Koeningsegg’in çıplak karbon görünümünü temsil ediyor. Kusursuz görünen otomobilde, ilk defa tamamen karbon fiber dış yapı ekipmanları kullanılıyor. Bu otomobilin üretiminde aracın dışına konulan karbon fiber parçalara neler olacağını, ne gibi zorluklara maruz kalacağını test eden marka, bu sayede araçlarında 22 kilogram kadar boya kullandıklarını da göstermiş oldu.

Otomobili satın alan kişi açıklanmasa da bu kadar dikkat çeken bir otomobile sahip olunca illaki ortaya çıkacaktır diye düşünülüyor. İsveçli sahibi olan bu otomobilin, bu kadar kusursuz üretilmesinde ise Koeningsegg’in nasıl usta bir otomobil üreticisi olduğunu gösteren bir örnek olduğunu söylemek mümkün.