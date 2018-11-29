Team Peugeot Total Dünya Rallicross Şampiyonası 2018 sezonunu başarıyla tamamladı

Team Peugeot Total, Güney Afrika'da koşulan son ayakla FIA Dünya Rallicross Şampiyonası’nı başarıyla tamamladı. Şampiyonanın son ayağında başarılı pilot Sebastien Loeb bu sezon 9. kez podyuma çıktı. Letonya'nın ardından her üç Peugeot 208 WRX de 2. Kez finale ulaştı. Zorlu bir mücadelenin ardından yarışı 3. sırada tamamlayan Loeb, böylece Belçika’daki zafer de dahil olmak üzere 2018 sezonunun 12 ayağının 7’sinde podyuma çıkmış oldu. Takımın genç pilotu Kevin Hansen ikinci kez 4. olarak bu yıl ki en iyi performansını sergilerken, kardeşi Timmy maalesef tozda duran bir rakip araca temas ederek yarışı bırakmak (DNF) zorunda kaldı. Team Peugeot Total, genel klasmanda 3. olarak başarılı bir sezonu geride bıraktı.

Bruno Farmin, Peugeot Sport Direktörü

“Ralli maceramızı bir podyum ve finalde üç otomobil ile tamamlıyor ve iyi bir kapanış yapıyoruz. Elbette sezon başındaki başarılarımızı sürdürerek daha iyi bir sezon geçirmek isterdik, ancak yoğun bir mücadele içinde geçen sezon boyunca rakiplerimiz daha iyi bir performans sergileyerek daha başarılı bir sonuç elde ettiler. Johann Kristoffersson'u tebrikler ederim, iyi iş çıkarttı. Aslında sıralama turlarındaki başarımızla Güney Afrika etabına iyi bir başlangıç yapmıştık, ama tüm hafta sonu boyunca aynı performansı sergileyemedik. Öyle ya da böyle, şampiyona boyunca 208 WRX’in hızını ve potansiyelini test etme imkanı bulduk. Bu kadar iyi bir işi çok kısa bir sürede tamamlamış olan tüm ekibimize PEUGEOT Total Ekibinin her bir üyesine teşekkürü borç bilirim. ”

Sebastien Loeb, Team Peugeot Total pilotu #9

“Otomobil çok iyi ve çok hızlıydı ve sezon boyunca bunu çok iyi kanıtladı. Bu program üzerinde çok çalıştık, sezon ortasında Peugeot 208 WRX üzerinde önemli değişiklikler yaptık. Bence ilk resmi sezonumuz için iyi bir performans sergiledik. Sezonun son yarışında da gayet iyi yarıştık, güzel mücadele ettik. 3. olmak gayet iyi bir sonuç. Bu sezondan ve elde ettiğimiz sonuçtan memnum. Gelenek sezon ne yapacağımı şu an için bilmiyorum. Kendi imkanlarımla bile olsa yeni bir maceraya dahil olacağımdan eminim.”

Kevin Hansen, Team Peugeot Total pilotu #71

“Harika bir sezon geçirdik. Yarış otomobilini ekiple birlikte finale kadar getirdiğimiz için çok mutluyum. Bir kez daha podyum için yoğun bir mücadele verdim, ama 4. Olmak da güzel bir sonuç. 20 yaşında biri olarak bir fabrika takımının parçası olarak çok şey öğreniyorsun. Elde ettiğim bilgi birikimi ve deneyim çok değerli ve bunu daha da geliştireceğim. Kendimi daha geliştirip en kısa zamanda dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum. Harika bir ekiple birlikte oldum. Herkese minnettarım.”

Timmy Hansen, Team Peugeot Total pilotu #21

“Dumanın içinden birden karşıma spin atmış olan Solberg’in aracı çıkınca yapacağım bir şey kalmadı ve çarptım. Aracım hasar alınca yarışı bırakmak zorunda kaldım. Beş yıldır Peugeot ile birlikteyim, dolayısıyla her şeyin bitiyor olması duygulandırıyor insanı. Elde etmiş olduğumuz başarıyla gurur duyuyorum. Birlikte olduğumuz süre içerisinde takım arkadaşlarımın sağlamış olduğu katkılar ve vermiş oldukları destek harikaydı. Her birine ayrı ayrı teşekkür ederim. Muhteşem anılar biriktirdik. Harika bir sezon geçirdik ve elde etmiş olduğumuz sonuçtan memnunum.”