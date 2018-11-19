Teknolojiye 'Focus'landı
Ford’un amiral gemisi Focus, baştan aşağı yenilendi. Güvenli ve konforlu bir sürüş için akıllı teknolojilerle donatılan Yeni Focus, Ford Co-Pilot360 özelliği ile seviye 2 otonom sürüş deneyimini yaşatıyor.
- KAAN ZENGİNLİ
Ford Focus sıfırdan tasarlanan 4’üncü nesli ile Türkiye yollarına çıktı. İnsan odaklı tasarım felsefesinin bir sonucu olarak ergonomik, teknolojik ve kullanıcı odaklı bir sürüş deneyimi vaat eden Yeni Focus’un fiyatı ise 135 bin TL’den başlıyor. Yeni Focus’un dış tasarımında çarpıcı, dinamik ve enerjik yapı göze çarpıyor. Genişleyen ve keskinleşen ön ızgara tasarımı ile gündüz yanan LED ön farlar Focus’a yollara hâkim ve iddialı görünümünü kazandırırken, arkada yatay formdaki far tasarımı yolla bütünleşik bir stil sağlıyor.
KESKİN HATLARA SAHİP
Yeni Focus’un iç tasarımında yeni ön konsol ile genişlik hissi sağlanıyor. İç tasarımda bagaj hacimleri, bir önceki modele kıyasla, sedan modelde 90 litre artarak 511 litre değerine ulaşıyor. Yeni Focus ile Ford’da ilk kez sunulan Ford Co-Pilot360 Sürüş Destek teknolojileri, sürüş deneyimini daha konforlu ve daha güvenli hale getiriyor.
PARK ETMEK ÇOK KOLAY
Dur&Kalk Fonksiyonu ile geliştirilmiş, Trafik Levhası Tanıma Sistemi ve Şerit Hizalama özellikleri içeren Adaptif Hız Kontrol Sistemi, otomobilin önündeki araçlarla güvenli sürüş mesafesinin korumasını da sağlayarak güvenli sürüşü destekliyor. Kablosuz Şarj Bölmesi, kullanıcıların uyumlu akıllı telefonlarını kolayca şarj etmelerini sağlıyor. Bölme, şarj işlemini başlatmak için uyumlu cihazları otomatik olarak algılıyor. Park etmeyi kolaylaştıran Aktif Park Asistanı, bir düğmeye basılarak devreye alınıyor ve böylece sürücünün park etmek için gerekli olan tüm manevralarla, vites geçişi ve gaz-fren pedalları kontrollerini de yaparak paralel ve dikey park edebilmesi sağlanıyor.
VERİMLİ MOTOR
Yeni Focus’ta 125 PS güç sunan bol ödüllü 1.0L Ecoboost benzinli motor 8 ileri otomatik şanzıman seçeneği ile sunulurken, 6 ileri manuel veya otomatik şanzımanın eşlik ettiği 123 PS güç sunan yeni 1.5L Ti-VCT benzinli motor yüksek verimilik sunacak şekilde geliştirildi. 120 PS güç sunan, 6 ileri manuel veya 8 ileri otomatik şanzımanın eşlik ettiği yeni 1.5L Ecoblue dizel motor da Yeni Focus’un üstün sürüş performans sunan motor seçenekleri arasında yerini aldı.
Sedan modeli Türkiye’ye göre tasarlandı
Focus’un dünyada önemli satış başarıları elde ettiğini belirten Ford Otosan Pazarlama, Satış, Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk “Yeni Focus’un sedan versiyonu ise Türk müşterisinin de beğenileri çerçevesinde Türkiye’ye özel tasarlandı. Sıfırdan bir sedan araç olarak tasarlanan Yeni Ford Focus’un Avrupa genelinde sunulacak donanım paketleri, müşterilerimizin beklentileri ve ihtiyaçları çerçevesinde giriş seviyesinden itibaren pazarlama ekibimizin yönlendirmesiyle oluşturuldu” dedi.
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