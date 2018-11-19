Teknolojiye 'Focus'landı

Ford Focus sıfırdan tasarlanan 4’üncü nesli ile Türkiye yollarına çıktı. İnsan odaklı tasarım felsefesinin bir sonucu olarak ergonomik, teknolojik ve kullanıcı odaklı bir sürüş deneyimi vaat eden Yeni Focus’un fiyatı ise 135 bin TL’den başlıyor. Yeni Focus’un dış tasarımında çarpıcı, dinamik ve enerjik yapı göze çarpıyor. Genişleyen ve keskinleşen ön ızgara tasarımı ile gündüz yanan LED ön farlar Focus’a yollara hâkim ve iddialı görünümünü kazandırırken, arkada yatay formdaki far tasarımı yolla bütünleşik bir stil sağlıyor.

KESKİN HATLARA SAHİP

Yeni Focus’un iç tasarımında yeni ön konsol ile genişlik hissi sağlanıyor. İç tasarımda bagaj hacimleri, bir önceki modele kıyasla, sedan modelde 90 litre artarak 511 litre değerine ulaşıyor. Yeni Focus ile Ford’da ilk kez sunulan Ford Co-Pilot360 Sürüş Destek teknolojileri, sürüş deneyimini daha konforlu ve daha güvenli hale getiriyor.

PARK ETMEK ÇOK KOLAY

Dur&Kalk Fonksiyonu ile geliştirilmiş, Trafik Levhası Tanıma Sistemi ve Şerit Hizalama özellikleri içeren Adaptif Hız Kontrol Sistemi, otomobilin önündeki araçlarla güvenli sürüş mesafesinin korumasını da sağlayarak güvenli sürüşü destekliyor. Kablosuz Şarj Bölmesi, kullanıcıların uyumlu akıllı telefonlarını kolayca şarj etmelerini sağlıyor. Bölme, şarj işlemini başlatmak için uyumlu cihazları otomatik olarak algılıyor. Park etmeyi kolaylaştıran Aktif Park Asistanı, bir düğmeye basılarak devreye alınıyor ve böylece sürücünün park etmek için gerekli olan tüm manevralarla, vites geçişi ve gaz-fren pedalları kontrollerini de yaparak paralel ve dikey park edebilmesi sağlanıyor.

VERİMLİ MOTOR