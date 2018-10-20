Tesla, opsiyon listesinden kendi kendine sürüş sistemini kaldırdı

Dün EuroNCAP’te şerit destek, aktif hız sabitleme sistemleri gibi sistemlerin ilk test sonuçları açıklandı. Bu testler sonucunda Tesla’nın “Otomatik Pilot” adını verdiği sistem Model S üzerinde denenmiş ve otomatik pilot isminin “sürücünün gerekli olmadığı bir sistemi ima ettiği” anlaşılmış. Yapılan testlerde bu sistemin belirli senaryolar altında çalıştığı ve işlevinin ismi ile tam olarak ölçüşmediği anlaşılmış.

Bu nedenle sürücülerin kontrolü tamamen otomobillere bırakmalarının tehlikeli olduğunu söyleyen EuroNCAP, bu açıklama sonrasında markalara da önerilerde bulundu. Bu öneriye hemen uyan Volvo ve Nissan markasının ardından Tesla’da bugün değişiklik yaptı. Tesla’nın web sitesinde yer alan Geliştirilmşi Otopilot seçeneğinin içinde opsiyon olarak alınabilen “Tam Otomatik Sürüş Yeteneği” özelliği seçeneği kaldırıldı. Bu değişimse bir tesadüf olmasa gerek.

Tesla’nın uzun yıllardır üzerinde çalıştığı sistem otoyollara giriş çıkış yapmak ve gidilecek rotaya göre şerit seçme işlemini sürücü olmadan yapamıyor. EuroNCAP araştırmasına göre bunları yapabilecek olan otomobiller için otonom ifadesinin kullanılması daha doğru ve Tesla’da uzun yıllardır bunları bir araya getirmeye çalışıyor.