İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3946
  • 6,1819
  • 222.698
  • 89.951
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

OTOMOBİL

  1. Haberler
  2. Otomobil

Ticari araç kiralamanın önü resmen açıldı

Araç kiralama sektörü ve her ölçekten işletmenin merakla beklediği “ticari araçların kiralanabilmesinin” önünü büyük ölçüde açan düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle, bazı yetki belgesi sahiplerinin doğrudan kiracı olarak ticari araç temin etmeleri mümkün kılındı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ticari araçların kiralanabilmesini mümkün kılan “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 31 Aralık 2018’de Resmi Gazete ’de yayımlandı. Düzenleme kapsamında, sözleşmeli taşıt kullanma hakkı verilen türde yetki belgesi sahiplerinin, doğrudan kiracı olarak tarafı oldukları uzun süreli kiralama sözleşmesi yoluyla ticari araç temin etmeleri mümkün kılındı.
 
Bu gelişme ile ilgili uzun süredir çalışmalar yaptıklarını ve bu düzenleme ile en çok KOBİ’lerin büyük fayda sağlayacağını söyleyen Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği Başkanı İnan Ekici, “2009 yılından beri kiralanması büyük ölçüde yasak olan ticari araçların kiralanmasının önü bu düzenleme ile büyük ölçüde açılmış oldu. Artık uzun süreli kiralama yöntemiyle ticari araç temin etmesine izin verilen işletmeler yüksek finansman maliyetlerinden ve bazı risklerden etkilenmeksizin araç edinebilecekler.” dedi.
 
Kullanılan eski ticari araçların da trafikten kalkacağını ve bakımları düzenli yapılan ticari araçların yollarda olacağını söyleyen Ekici, “Bu gelişme üreticinin üzerindeki yüksek mali gücü de azaltmış olacak.” dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye ile ABD arasındaki kritik görüşme başladı

Türkiye ile ABD arasındaki kritik görüşme başladı

Yeni düzenleme için düğmeye basıldı! Taksit desteği geliyor

Yeni düzenleme için düğmeye basıldı! Taksit desteği geliyor

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Rusya, Münbiç'te devriyelere başladı

Rusya, Münbiç'te devriyelere başladı

Fransa harekete geçti: Sertleştireceğiz

Fransa harekete geçti: Sertleştireceğiz

YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

El Chapo davasında yeni gelişme! 'Emzik' devlet başkanı

El Chapo davasında yeni gelişme! 'Emzik' devlet başkanı

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkarıldı
 

POPÜLER HABERLER

Platonik aşk yaşadığı iş arkadaşını böyle vurdu

Platonik aşk yaşadığı iş arkadaşını böyle vurdu

Reina saldırısını düzenleyen DEAŞ'lı teröristi aramayan iki polis yargılanacak

Reina saldırısını düzenleyen DEAŞ'lı teröristi aramayan iki polis yargılanacak

UEFA açıkladı! Beşiktaş uçtu

UEFA açıkladı! Beşiktaş uçtu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA