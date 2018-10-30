Tofaş 50. yılında 3 milyonuncu aracını ihraç etti

Türkiye otomotiv sanayisinin 4’üncü büyük kuruluşu Tofaş, yarım asırlık süreçte dünyanın birçok farklı ülkesine ihracat yaparak önemli başarıların altına imzasını attı. Tofaş, 50 yılık süreçte toplam 1 milyon 475 bin Fiat Doblo ile 830 bin adet Fiat Fiorino modeli ve versiyonlarını ihraç etti. İlk kez 2015 yılı sonunda satışa sunulan, akabinde Fiat Tipo adıyla Avrupa pazarlarında, Dodge Neon ismiyle Meksika pazarlarında yer bulan Fiat Egea model ailesinin Ekim ayı itibariyle toplam ihracat adedi 334 bine erişti. Bu modellere ilave pek çok farklı model aracın da ihracatı ile

Tofaş’ın toplam ihracat adedi, 50’inci yılında, 3 milyona ulaştı.

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemiz otomotiv sanayisinde ilkleri gerçekleştiren Tofaş’ın ihracat serüveni 1970’li yıllara kadar dayanıyor. 1975 yılında Mısır’a gönderilen 75 adet Murat 124 model otomobil, Tofaş’ın yaptığı ilk ihracat olarak tarihimize geçiyor. Tofaş daha sonra,1996 yılında, üretildiği yıllarda döneme damgasını vuran Tempra ile Türk otomotiv sanayisinin ilk büyük ölçekli otomobil ihracatını gerçekleştirerek önemli bir başarıya daha imzamızı attık. Bugün geldiğimiz noktada ise, yarım asrı geride bıraktığımız 2018 yılında, 3 milyon adetlik ihracat rakamına ulaşmanın haklı gururunu yaşamaktayız” ifadelerini kullandı.

Tofaş’ın Ar-Ge’ye Yatırımları İhracatına İvme Kazandırdı

Tofaş’ın ihracat ve Ar-Ge yatırımları arasındaki ilişkiye de değinen Cengiz Eroldu, “Tofaş’ın ihracatına baktığımızda Ar-Ge yatırımları ile paralel bir büyümeyi görebiliyoruz. Son 10 yılda ciromuzun yüzde 3’ünden daha fazlasını Ar-Ge harcamalarına ayırdık; bu oran ülke ortalamasının oldukça üzerinde. Ar-Ge yatırımlarımız, küresel pazarlarda rekabet edebilecek ürün projelerinin ülkemize çekilmesine, bu ürünlerin Türkiye’de geliştirilmesi ve üretilmesine, dolayısıyla ihracat hacmimizi artırarak ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamamıza olanak sağladı. Bugün, bu sayede küresel ürünler geliştirip bunları dünyanın farklı bölgelerine ihraç edebiliyoruz” açıklamasında bulundu.