“Tofaş’ın 50 Yıllık Yolculuğu” Türkiye otomotiv sanayii tarihine ışık tutuyor

Türkiye otomotiv sanayisinin öncü ismi Tofaş’ın hikâyesi, “Tofaş’ın 50 Yıllık Yolculuğu” isimli kitapta kaleme alındı. Köklü geçmişinin yanı sıra büyük emek, inanç ve azimle Türkiye’de birçok ilki hayata geçiren Tofaş’ın yarım asırlık serüveni, 447 ve 543 sayfalık iki farklı tasarımla hazırlanan kitapla ayrıntılı olarak aktarıldı. Koç Holding’in Kurucusu merhum Vehbi Koç’un ilerici vizyonuyla temelleri atılan kuruluşun geçmişindeki kilometre taşlarına yer verilen kitap, birinci ağızdan hikâyelere ilave olarak, Türk otomotiv endüstrisinde bir döneme ışık tutan, ayrıntılı bir arşiv taraması yapılarak elde edilen ve ilk defa sergilenen fotoğrafları da kapsıyor.

İlham kaynağı olması dileğiyle…

Türk otomotiv sanayisinin gelişimine yakından bakma fırsatı tanıyan eserle ilgili açıklamada bulunan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Yarım asır boyunca Tofaş’ın kapısından giren on binlerce kişi bu çatı altında kendi hikâyesini yarattı. Bu hikâyeleri okurken cesaret etmek, üretmek, daha iyiyi aramak, dünyaya açılmak, ilerlemek ve her zaman yenilenmek olan felsefemizin herkes için ilham kaynağı olmasını dileriz. Gurur duyulan öncü otomotiv şirketi olma vizyonumuzun bizi daima yeni dünyalara taşıyacağına inancımız sonsuz. Biz her zaman olduğu gibi 50. yılımızda da geleceğe hazırız” dedi.

Tofaş’ın yarım asırlık serüveni özelinde bir Türkiye fotoğrafı

Yaklaşık iki yıl süren bir araştırma ve çalışmanın ertesinde hazırlanan kitapta, Tofaş’ın yarım asırlık serüveni ekseninde, Türkiye’nin otomobil üretiminde geldiği noktaya ayrıntılarıyla yer veriliyor. Kitap, ünlü tarihçi merhum Hüseyin Avni Şanda’nın, “İstanbul gümrüğüne ilk defa olarak bir otomobil getirildiği zaman bunun gümrük tarifesindeki yeri belli değildi. Bu araca ne ad verilmeliydi? … o günkü dilimize göre otomobilin tam karşılığı olarak ‘zatülhareke’ (kendiliğinden hareket eden araba) denilmişti!” cümleleriyle başlıyor.

“Arabayı ben bir ayakkabı gibi addederim…”

Toplamda dokuz bölümden oluşan kitap, Türkiye’de otomotiv sanayisinden yeni yeni söz edilmeye başlanılan dönemi mercek altına alan “1960’lı Yıllar ve Öncesinde Başlayan Araba Sevdası” bölümü ile başlıyor. İlerici vizyonuyla Tofaş’ı bugünlere taşıyan merhum Vehbi Koç’un “Araba bir ihtiyaçtır. Arabayı ben bir ayakkabı gibi addederim. Lüks arabadan bahsetmiyorum. Ayağının giyeceğini seçecek, işine gücüne gidip gelmekte rahat olarak yetiştirecek bir vasıtadır” cümleleriyle bir döneme ışık tutan “1970’li Yıllar ve ‘Herkes İçin Otomobil’” bölümü de Türkiye’nin yakın tarihi açısından önemli bilgileri tekrar gözler önüne seriyor.

Ülke ekonomisinde yaşanan gelişmelerin incelendiği “1980’li Yıllar: Değişen Ekonomi ve Yeni Tofaş Otomobilleri” bölümü ve yeni fabrikalarla artan rekabetin gazete manşetlerine “Devlerin Yarışı” başlığı ile taşındığı döneme ışık tutan “1990’lı Yıllar: Teknolojide Yenilikler, Önemli Dönemeçler” bölümü de kitabın dikkat çekici noktalarını oluşturuyor.

Kare kare bir aracın üretim yolculuğu

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç’un “Otomotiv sanayiinde çalışmak bisiklete binmeye benzer, düşmemek ve durmamak için daima pedal çevirmek lazımdır” cümleleriyle anlattığı “2000’li Yıllar: Tofaş’ın Yeniden Yükselme Devri” ve Tofaş’ın art arda ihracat rekorları kırdığı dönemin kaleme alındığı “2010’lu Yıllar: Tofaş’ta Geleceğin Projeleri” bölümleri de otomotiv üretiminde gelinen noktayı ayrıntılarıyla anlatıyor.

Rekabetin oyun kurucusunun Ar-Ge olduğu gerçeğinden hareketle bu alana yoğunlaşan Tofaş’ın 50 yıllık hikâyesinde yer verilen “Zamanı Sürmek, Geleceği Yaşamak” bölümünde de günümüz otomotiv sanayiinde yaşanan gelişmelere değiniliyor.

Kitabın en dikkat çekici kısımlarından birini de “Bir Aracın Üretim Yolculuğu” başlıklı bölüm oluşturuyor. Bu bölümde bir aracın ilk süreçten itibaren nasıl son haline geldiği fotoğraflarla anlatılıyor. “Geçmişten Günümüze Tofaş” bölümünde ise yarım asrı geride bırakan ve ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan Tofaş’ın bu yolculuğunu oluşturan kilometre taşlarına yer veriliyor.

“Tofaş’ın 50 Yıllık Yolculuğu” isimli kitaba, YKY – Galatasaray’ın yanı sıra tüm Remzi Kitabevi şubeleri ile Bursa’da yer alan Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi’nden ulaşmak mümkün. Kitap ayrıca D&R, idefix, hepsiburada ve kitapyurdu online satış mağazalarında da satışa sunuluyor. Arzu Karamani Pekin tarafından kaleme alınan kitabın PDF formatı da Tofaş’ın internet sitesinde de yer alıyor.