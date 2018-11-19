Tofaş’tan Vakko’ya elektrikli Doblo

Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında üretilen Fiat Doblo’nun, Tofaş tarafından özel olarak geliştirilen elektrikli versiyonu Vakko’ya teslim edildi. Tamamen elektrikli bir motora sahip olan ve 30kW’lık batarya ile donatılan iki adet elektrikli Fiat Doblo Cargo, Vakko’nun İstanbul’daki şehir içi operasyonlarında kullanılacak. Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, elektrikli Doblo ile ilgili olarak “Tofaş Ar-Ge olarak önemli bir bilgi birikimine sahibiz. Avrupa Komisyonu çatısı altındaki Ortak Araştırma Merkezi verilerine göre Türkiye’nin son üç yıldır Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan şirketi konumundayız. Tofaş Ar-Ge Merkezi’nde farklı elektrikli sürüş sistemleri ve batarya teknolojileri ile elektrikli araca özgü güvenlik, verim ve konfor uygulamaları konusunda birçok araştırma çalışmalarına ayrıca önem veriyoruz. Müşteri deneyimi çevresinde kurgulanmış bir geleceğe hazırlanmak üzere yaptığımız bu çalışmalar Ar-Ge’mizin yetkinliğini ortaya koymak ve geliştirmek adına çok kıymetli. Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında geliştirilen elektrikli Fiat Doblo da, Ar-Ge’mizin geleceğe yönelik çalışmalarından biri. Önümüzdeki yıllarda elektrikli araç pazarı belirgin bir olgunluğa eriştiğinde, geliştirdiğimiz rekabetçi araçlarla topluma ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda da yeni ürün fırsatlarına yönelik Ar-Ge çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İki elektrikli aracımızı Vakko firmasına test amaçlı kullanmak üzere teslim ettik. Kendilerinin değerli yorumları Tofaş Ar-Ge çalışmalarında dikkatle değerlendirilecek. Bu işbirliğinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz” yorumunda bulundu.

Elektrikli Fiat Doblo!

Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında uzun yıllardan beri gerçekleştirilen elektrikli araç geliştirme çalışmalarının ürünü olan elektrikli Fiat Doblo Cargo, 111 HP güç ve 220 Nm tork üreten elektrikli bir motorla donatılıyor. 30 kWs’lik bataryası sayesinde 210 km’ye kadar sürüş menzili sunan elektrikli Doblo, cömert yükleme alanı, binek otomobilleri aratmayan yol tutuş performansı ve sürüş konforuyla dikkat çekiyor.