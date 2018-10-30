Tosfed'in yeni yıldızı Küçükkut oldu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Fiat ve Petlas sponsorluğunda gerçekleştirilen “TOSFED Yıldızını Arıyor” projesi 25 yaş altı genç sürücüleri caddeler yerine pistlerde yarışmaya teşvik ediyor. Hem yetenekli sporcular keşfederek milli sporcular yetiştirmek, hem de otomobil sporlarına ilgi uyandırmak üzere hayata geçirilen projenin 2018 yılı yarışları, 27-28 Ekim tarihlerinde Körfez Yarış Pisti‘nde yapılan 3 ayrı formattaki yarışlarla sona erdi.

Elemeler ve finaller sonunda 263 aday arasından belirlenen 10 erkek 2 de kadın sürücünün, farklı formatlardaki 4 yarışta Fiat Egea yarış otomobilleri ile mücadele ettiği 2018 sezonu, projeye Konya’dan katılan 23 yaşındaki Taha Küçükkut’un zaferi ile sona ermiş oldu. Küçükkut, toplamda 54 puanla TOSFED Yıldızını Arıyor 2018’in kazanan ismi olurken, Şahabeddin Perçin ikinci ve Kaan Sarpkaya da üçüncü sırada yer aldı.

İkinci sezonu tamamlanan proje 2019 sezonunda da devam edecek ve yeni dönem kayıtları ile ilgili açıklama şubat ayında www.tosfedyildiziniariyor.com sitesi üzerinden yapılacak.