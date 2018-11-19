Toyota 2018 Dünya Ralli Şampiyonası’nda “Markalar Şampiyonu”

Toyota, Dünya Ralli Şampiyonası’nın son ayağı olan Avustralya Rallisi’nde “Üreticiler Şampiyonu” olarak başarısını taçlandırdı. 18 yıl aradan sonra WRC’ye geri dönen Toyota, ikinci yılında böyle şampiyonluğa imza atarak prestijli bir başarı elde etti.

Jari-Matti Latvala, Avustralya Rallisi’nin kazanan isim olurken, co-pilotu Miikka Anttila ile birlikte hatasız bir yarış çıkararak, 32.5 saniye farkla bitiş çizgisini ilk sırada geçti. Bu zafer, aynı zamanda Toyota’nın 2018’deki beşinci galibiyeti oldu. Son gün çamurlu ve kaygan orman etaplarının öne çıktığı rallide, Lappi ise dördüncü olarak şampiyonluğa katkı sağladı. Son günün zorlu şartları rallide bazı pilotların yolda kalmasına yol açarken, Pilotlar Şampiyonluğu için yarışan Tanak da, son etaplarda kaza yaparak ralliye veda etmek zorunda kaldı.

2018 Dünya Ralli Şampiyonası’nda Toyota Gazoo Racing takımı markalar şampiyonu olurken, Pilotlar Şampiyonası’nda ise Tanak, Latvala ve Lappi sırasıyla üçüncü, dördüncü ve beşinci oldular.

Yarışın ardından açıklama yapan Toyota başkanı Akio Toyoda pilotları tebrik ederek, “Zorlu sezonda takımı en üst noktada görmek gurur verici. Avustralya’daki galibiyetle Üreticiler Şampiyonluğu’nu kazandık. Takım başkanı olarak, 18 yıllık aradan sonra sadece ikinci yılımızda WRC’de şampiyon olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.

Takım başkanı Tommi Makinen ise galibiyetin ardından, yarışın çok zorlu geçtiğini belirterek, “Ott Tanak’ın yarış dışı kalması büyük bir hayal kırıklığı oldu ama Latvala’nın yeniden galibiyet alması harikaydı. Lappi de puanlarıyla bize katkı sağladı. Bu projeye üç buçuk yıl önce başladık ve hayal ettiğimizden daha hızlı bir gelişim gösterdik. Geçen sene, bir öğrenme ve bilgi toplama yılıydı. Bu sezon özellikle ikinci yarıda aracı daha da geliştirme şansı bulduk. Bu başarı, 2019’da da gelişmeye devam etmek için bizi motive ediyor” dedi.

2018 sezonu boyunca Toyota Yaris WRC yarış aracı, beş galibiyet elde ederek istikrarlı ve yüksek bir performans ortaya koydu.