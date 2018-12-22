Toyota 5 Kıta Sürüşü’nün Afrika ayağından da başarıyla çıktı

Toyota, Global Vizyonu olan “daha iyi otomobiller üretme” felsefesinin bir parçası olan “5 Kıta Sürüşü”ne devam ediyor. Toyota modellerini kullanan ekip geçtiğimiz ay markanın Güney Afrika’da bulunan Duran Fabrikası’na ulaştı ve böylece 5 Kıta Sürüşü’nün Afrika ayağı tamamlandı. 2014 yılında başlayan bu geniş çaplı proje ile şu ana kadar dört kıtada sürüşler yapılmış oldu. 5 Kıta Sürüşü’nün son ayağı olan Asya kıtası etabı 2019’un bahar aylarında Orta Doğu’dan başlayacak.

5 Kıta Sürüşü’nün Afrika bölümünde 76 kişi görev aldı ve iki aylık periyotta 10 bin 600 kilometrenin üzerinde yol kat edildi. Toyota ekibi, Afrika’nın farklı yol şartlarını deneyimleyerek, aynı zamanda Afrikalı müşterilerden rotaları boyunca birebir geri bildirimler aldılar.

Toyota ekibi bozuk, hatta asfaltsız yollardan, keskin kayaların olduğu bölgelerden ve çöllerden geçerek, dayanıklılığın, güvenilirliğin ve konforun ne kadar önemli olduğunu ortaya koydular. Zorlu koşullarda birçok tehlike ile karşı karşıya kalan Toyota ekibi, bu şartlarda Toyota modellerinin performanslarını test etti. Burada da fren performansının, yüksek hızdaki dengenin, güç ve torkun önemine vurgu yapıldı.

Bu projeyle birlikte Toyota ekibi, müşterilerinin günlük olarak kullandıkları rotalarda nelere ihtiyaçları olduğunu bizzat deneyimledi, müşterileriyle konuştu ve birçok problem için çözümler geliştirdi. Toyota, 5 Kıta Sürüşü’ne 2014 yılında Avustralya’da başladı. Ardından 2015 yılında Kuzey Amerika, 2016’da Latin Amerika, 2017’de Avrupa ve 2018’de Afrika bölümü tamamlandı.

Projenin en başından bu yana 556 kişi görev aldı ve 399 günde, toplam 99 bin 600 kilometre kat edildi. Toyota, 2019’da Asya ayağına geçerek 5 Kıta Sürüşü Projesi’ni tamamlamaya hazırlanıyor.