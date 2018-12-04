Toyota binek otomobilde pazar birincisi oldu

Toyota, otomotiv sektöründe ÖTV düzenlemesi ve KDV indirimiyle birlikte devreye alınan kampanyaların sonuçlarının merakla beklendiği kasım ayını lider olarak tamamlayarak başarısını taçlandırdı. Toyota’nın bu başarısında Türkiye’de üretilen modelleri ve geniş ürün gamı etkili oldu.

Otomobil Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre kasım ayı binek otomobil pazarında 5 bin 403 adetlik satış adedi ve yüzde 11,7’lik pazar payıyla birinci olan Toyota, yılın 11 ayında da toplamda 30 bin 485’lik satış adedine ulaştı. Toyota, kasım ayında ticari ile birlikte toplamda 5 bin 647 adetlik satış gerçekleştirdi.

Bozkurt; “Yatırımlarımızın Karşılığını Aldık”

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, kasım ayında binek otomobil pazarında birinci sırada yer almanın mutluluk verici bir gelişme olduğunu belirterek “Bu başarı, markamızdaki süreçleri geliştirmeye odaklanma, markaya sürekli yatırım yapma ve özellikle de perakende müşterilerimize sahip çıkmanın bir sonucudur. Bu başarıda imzası olan başta tüm bayi çalışanlarımıza ve Toyota Türkiye ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

Bozkurt, kasım ayı başında yürürlüğe giren ÖTV indirimi ve ticari araçlarda KDV’nin yüzde 1’e çekilmesinin etkilerini hemen gördüklerini de sözlerine ekleyerek şunları söyledi;

“Buna hurda indirimi ve avantajlarla dolu kasım kampanyamız da eklenince showroom trafiğimizde büyük hareketlilik hemen göze çarpmıştı. Bu süreçte bayilerimiz gece geç saatlere kadar açık kaldılar ve önemli oranda satışlar gerçekleştirdiler. Kasım ayında binek otomobil pazarında birinci sırada yer almamıza en büyük katkıyı tüm Türkiye’ye yayılan yetkili satıcılarımız yapmıştır.”