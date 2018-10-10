Toyota, Galler Rallisi’yle liderliğini pekiştirdi

Galler Rallisi’nde elde edilen başarılı sonuçla birlikte Dünya Ralli Şampiyonası’nın son dört ayağında iki Toyota Yaris WRC yarış aracı ilk üç içerisinde yer alarak önemli bir istikrara daha imza attı. Rallinin son günü galibiyet adına yakın bir mücadele ortaya koyan Jari-Matti Latvala, yarışı ikinci sırada tamamlarken takım arkadaşı Esapekka Lappi üçüncü oldu.

Bu sonuçlarla birlikte Latvala ve Lappi, Toyota GAZOO Racing Takımının, 20 puan farkla liderliğini pekiştirmesini sağladı. Cumartesi günü ralliyi bırakmak zorunda kalan Ott Tanak ise, Pazar günü tekrar mücadeleye katıldı ve Güç Etabı’nda ikinci sırayı alarak dört puanlık bir katkı yaptı.

Yarışın ardından performansı değerlendiren takım direktörü Tommi Makinen, iyi bir sonuç elde ettiklerini ifade ederek, “İki aracımızla podyumda olmak harika ve şampiyona sonucu açısından da çok güzel. Elbette Ott Tanak’ın Cumartesi günü başına gelenler için hala üzgünüz. Sürücüler Şampiyonası’nda işleri biraz daha zorlaştırdı ama kazanılacak çok fazla puan var ve hala şampiyonluk adına en güçlü adaylardan biri. Sonuçların Avustralya’ya kadar belli olmayacağını düşünüyorum” dedi.

WRC’nin tek hem asfalt hem toprak yarışı olan İspanya Rallisi ise, 25-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Takımlar bir gün toprakta yarıştıktan sonra, 75 dakikalık servis süresinde araçlarını asfalt ayarlarına göre düzenlemek zorunda olacak. Rallinin asfalt bölümü ise yarış pistlerine benzer karakteristiğiyle akıcı ve hızlı virajlarla öne çıkıyor. WRC şampiyonasının son ayağı ise, 15-18 Kasım tarihlerinde Avustralya’da düzenlenecek.