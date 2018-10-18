Toyota GAZOO Racing 2019 WRC Pilot kadrosunu açıkladı

Ott Tänak önümüzdeki yıl co-pilot Martin Järveoja ile yarışmaya devam edecek. İkili şu ana kadar Türkiye Rallisi dahil olmak üzere dört galibiyete imza attı ve Sürücüler Şampiyonası liderliği için kıran kırana bir mücadele veriyorlar.

Deneyimli pilot Jari-Matti Latvala da takımdaki yerini korudu. Latvala ve co-pilotu Miikka Anttila, Ocak 2017’deki Monte Carlo Rallisi’nden beri takımda önemli işlere imza atmaya devam ediyorlar. Başarılı ikili, Toyota’nın WRC’ye dönüşünü simgeleyen ilk yarışta takımı podyuma taşımılar ve sadece birkaç hafta sonra İsveç’te ise Toyota’ya ilk galibiyeti kazandırmışlardı. Latvala şu ana kadar üçü son dört rallide olmak üzere toplam dört kez podyuma çıktı.

Kris Meeke 2019’da Toyota’ya Katılıyor

Tänak ve Latvala ikilisine 2019 sezonunda Kris Meeke katılacak. WRC’nin en hızlı pilotlarından biri olarak öne çıkan Meeke, 2015’ten bu yana beş ralli zaferi elde etti ve toplamda 91 rallide start aldı. Böylece Toyota GAZOO Racing WRC takımı, hızlı ve deneyimli bir yarış kadrosu oluşturdu.

Ralli takımının yeni kadrosunu değerlendiren Toyota Başkanı Akio Toyoda, şu değerlendirmeyi yaptı: “Esapekka Lappi ve Janne Ferm’in son iki yılda takımımız için verdiği mücadeleden dolayı teşekkür ederim. Gelecek sezonda takımıza katılacak Kris Meeke’nin deneyimleri Yaris WRC’yi daha da iyi hale getirmemize katkı sağlayacak. Gelecek sezonu şimdiden büyük bir heyecanla beklemeye başladık.”

Takım kaptanı Tommi Mäkinen ise, Kris Meeke’nin takıma katılmasından dolayı memnuniyetini dile getirerek, “Onun hızlı olduğunu ve bize çok fazla deneyim getireceğini biliyoruz. Onun teknik bilgisi bizi çok daha yüksek seviyeye taşıyacak ve Yaris WRC’yi daha da iyi hale getirmemize katkı sağlayacak” dedi.

Takıma önümüzdeki sezon katılacak Kris Meeke ise Toyota pilotu olmaktan büyük bir onur duyduğunu ifade ederek, “3 yıl önce takıma katılma konusunda ilk görüşmemizi yapmıştık ve bunun nihayet gerçekleşmesinden dolayı çok mutluyum. Yaris WRC zaten performansıyla başarısını kanıtladı. Toyota’nın şampiyonluk kazanmasına yardımcı olmayı dört gözle bekliyorum. İlk şampiyonluğumu yerel bir ralli şampiyonasında Toyota Corolla ile kazanmıştım. Bu yüzden benim için bu takımdan daha iyi bir yer olamaz” şeklinde konuştu.

Toyota’ya 2019’da katılacak Kris Meeke’nin 91 yarışta, 5 galibiyet, 12 podyum ve 77 etap birinciliği bulunuyor.