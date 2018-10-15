Toyota Hilux’tan 50’nci yılında Türkiye’ye özel versiyon

Türkiye’de 50’nci yıl anısına satışa sunulan Hilux 4x4 Hi-Cruiser A/T 50.yıl versiyonu yenilikleriyle dikkat çekiyor.

1968 yılında üretilmeye başlanan ve global olarak 18 milyon adedin üzerinde satışıyla, dünyanın en çok tercih edilen pick-up modeli olan Toyota Hilux’ın 4x4 Hi-Cruiser A/T versiyonu, SUV görünümlü tasarımı, güvenlik donanımları, sürüş dinamikleri ve konforuyla öne çıkıyor.

Sürgülü Arka Kapak Standart

Hilux 4x4 Hi-Cruiser A/T 50.yıl versiyonunda; Toyota’nın gelişmiş güvenlik sistemi “Toyota Safety Sense” bütün özellikleriyle yer alırken, yenilikler arasında yükleme ve boşaltmada büyük kolaylık getirmesinin yanı sıra 730 kg’ye varan yük taşıma kapasitesinin tam olarak kullanılmasını sağlayan alüminyum sürgülü kapak da bulunuyor. Bu sürgülü arka kapak, ilk kez bir pick-up'ta standart olarak sunuluyor.

5330 mm uzunluğa, 1855 mm genişliğe ve 1815 mm yüksekliğe sahip bu özel versiyonda, krom roll barlar, krom yan basamaklar, krom ön ve alt kroma, siyah çamurluk korumaları ve 18 inç alaşım jantlar efsane pick-up’ın heybetli görünümüne katkı sağlıyor. Hilux’ın logosuna şık “50. Yıl” ibaresi de eklendi.

Dakar Rallisi’nde de Başarılı Oldu

Her türlü yol şartlarının “durdurulamaz gücü” Hilux, dünyanın en zorlu motor sporları yarışlarının başında gelen Dakar Rallisi’nde de başarılarına bir yenisini daha ekleyerek 2’nci ve 3’ncü sırada yarışı tamamlamıştı. Toyota GAZOO Racing takımının kullandığı Hilux’lar, iki hafta süren ve toplamda 10 bin kilometre kat edilen Dakar Rallisi’nde 43 farklı araç markası ile yarışmıştı.