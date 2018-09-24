Toyota Paris Otomobil Fuarı’na 3 ayrı bölüm ile katılıyor

20 yıldan bu yana kendi kendine şarj olan hibrit teknolojisi geliştiren Toyota, bu yılki Paris Fuarı’nda sadece hibrit araçlarını sergileyecek.

Corolla Touring Sports Paris’te

Toyota, Paris’te tamamen yeni station wagonu Corolla Touring Sports’un dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Yeni TNGA-C platform sayesinde yeni Corolla Touring Sports çekici bir tasarım diline sahip olurken, 1.8 litre ve tamamen yeni 2.0 litre hibrit motorlar sunulacak. Toyota aynı zamanda burada Corolla hatchback modelini de görücüye çıkaracak.

Yeni RAV4 ve Camry Avrupa sahnesinde

Toyota, dünyanın en çok satan SUV unvanına sahip RAV4’ün, Avrupa prömiyerini de Paris’te gerçekleştirecek. Güçlü bir tasarıma sahip olan yeni RAV4, TNGA-K platformu üzerine yapıldı ve yeni 2.5 litre hibrit motora sahip. Paris’te bir diğer önemli yenilik ise 14 yıl aradan sonra Camry’nin Avrupa’ya dönüşü olacak. Tamamen yenilenen model 2.5 litrelik hibrit motorla satışa sunulacak.

Yaris 20. yaşını 2 yeni Model ile kutluyor

20 yıl önce ilk kez Paris’te gösterilen Yaris’in yıl dönümünü kutlamak adına özel olarak üretilen Y20 versiyonu da, 1998’deki ilk araçta kullanılan aynı altın sarısı renkle sergilenecek. Ayrıca burada ilk kez Yaris’in Toyota Gazoo Racing’in başarılı ralli sezonuna gönderme yapan ve sportif tasarımıyla öne çıkan GR Sport versiyonu da ilk kez gösterilecek.

Fuarda, 2018’de Le Mans’ı kazanarak büyük bir başarı elde eden Toyota TS050 Hybrid LMP1 de, prestijli Le Mans kupasıyla birlikte yer alacak.

Toyota yeni standıyla Paris’te

Toyota’daki değişim, yeni fuar standında da kendini belli edecek. 3 ayrı alanda bulunacak olan Toyota, birinci alanı “İmkansızı Dene” sloganıyla mobilite çözümlere ve gelecek inovasyonlara ayıracak. İkinci alanda ise Toyota’nın motorsproları aktiviteleri yer alacak. Üçüncü bölüm ise, kendi kendine şarj olan hibrit ürünler başta olmak üzere Toyota’nın yeni modellerine beğenilere sunulacak.