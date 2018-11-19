Toyota, Şanghay’daki Dünya Dayanıklılık Yarışı’nda duble yaptı

Bu sezon Le Mans 24 Saat’i kazanarak bir ilke imza atan Toyota, 2018-2019 şampiyonasının beşinci ayağını da ilk sırada tamamlayarak hibrit yarış aracının başarısını bir kez daha gösterdi.

Şampiyonada iki TS050 Hybrid yarış aracıyla katılan Toyota, iki aracıyla birlikte ilk iki sırada finişe ulaşmayı başardı. 7 numaralı TS050 HYBRID’i kullanan Mike Conway, Kamui Kobayashi ve José María López, damalı bayrağı ilk sırada geçerek, arka arkaya ikinci galibiyetlerini aldılar. Böylece Dünya Şampiyonası’nda diğer Toyota’yı kullanan lider otomobille olan puan farkını beşe indirdiler.

8 numaralı Toyota’yı kullanan Fernando Alonso, Sébastien Buemi ve Kazuki Nakajima ise, 1.419 sn farkla Toyota Gazoo Racing adına ikinci sırayı elde ettiler. Böylece Toyota, beş yarışın dördünde ilk iki sırayı alarak sıra dışı bir istikrar yakaladı.

Çin’de gerçekleştirilen Şanghay 6 Saat yarışında, değişken hava koşulları ve zor şartlar takımları zorlasa da, Toyota tüm bunların üstesinden gelmeyi başardı ve 28 puan farkla Takımlar Şampiyonası’nda liderliğini sağlamlaştırdı.

Bu yarışın ardından 2018-19 WEC sezonunda uzun bir kış arası başlamış oldu. Takımların bir sonraki durağı 15 Mart’ta Florida’da gerçekleşecek 1000 Mil Sebring yarışı olacak.