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Toyota’dan sira dişi bir model daha: GR Supra Super GT

Toyota’nın uzun yıllardır efsane modellerini görmek mümkün olmuyor. Fakat Toyota 2018 yılının başından beri efsane modellerini tanıtıyor ve herkesi merakla bekletiyor.

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
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Toyota, 2019 Tokyo’da düzenlenecek özel bir fuarda sıra dışı bir modelini tanıtmaya hazırlanıyor. 11 Ocak 2019 tarihinde başlayacak fuarda, Toyota’nın yarış takımı Toyota GAZOO Racing tarafından yeni geliştirilen GR Supra Super GT Konsept ilk kez burada gösterilecek.  Daha iyi otomobiller üretme felsefesiyle motorsporları aktiviteleriyle araçlarını ve çalışanlarını geliştiren Toyota, bunun meyvelerini her geçen gün daha fazla almaya başlıyor.
 
Dünya Ralli Şampiyonası (WRC), Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC) gibi üst düzey serilerin yanı sıra ulusal ralli ve yarışlarda da mücadele eden Toyota Gazoo Racing, Tokyo’daki fuarda “geçmişten geleceğe” temasıyla tüm yarış otomobili modellerini de sergileyecek.
 
Toyota’nın standında GR Supra Super GT Konsepti’nin yanı sıra Yaris WRC ve TS050 Hybrid gibi üst düzey şampiyonalarda yarışan araçları da yer alacak. Ayrıca daha önce yarışlarda yer almış bir Supra da gösterilecek.
 

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