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Toyota’nın Avrupa’daki 2 milyonuncu hibriti “Sakaryalı C-HR Hybrid”

Hibrit teknolojisinin öncüsü Toyota, Avrupa pazarında da 2 milyonuncu hibrit satışını gerçekleştirdi. Polonya’da satılan 2 milyonuncu hibrit Toyota, Türkiye’de üretilen bir C-HR Hybrid oldu.

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Her geçen gün hibrit model ürün gamını genişleten Toyota, 2001’den bu yana Avrupa pazarında hibrit payını da artırdı. 2011 yılında Avrupa’da Toyota tercih edenlerin yüzde 10’u hibrite yönelirken bugün, satılan her 2 Toyota otomobilinden 1’ini hibrit model oluşturuyor.
 
1997 yılında tanıttığı Prius ile ilk hibrit modeliyle başlangıç yapan Toyota, bugüne kadar dünya çapında 12 milyondan fazla hibrit satışı gerçekleştirdi. Hibrit Toyota’lar sadece satış anlamında da değil çevresel olarak da olumlu anlamda büyük bir başarıya sahip oldu. İkonik Prius’un sunulmasıyla hibrit devrimini başlatan Toyota, bugün 90 farklı ülkede 34 hibrit model satışı gerçekleştiriyor. Bu sayede 93 milyon ton daha az CO2 emisyonu salımı gerçekleştirilmesi sağlanmış oldu.
 

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