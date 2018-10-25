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Toyota’nın efsane araçlarından olan MR2 elektrikli spor otomobil olarak tekrar hayata dönecek

Toyota’nın spor otomobiller üzerindeki çalışması giderek hızlanıyor. Merakla beklenen Supra’nın ardından, MR2 modeli tekrardan hayata dönmeye hazırlanıyor. Fakat bir fark var artık elektrikli olarak karşımıza çıkacak.

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
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Paris Otomobil Fuarı’nda yeniliklerini gösteren markalardan biri de Toyota’ydı. Toyota’nın satış ve pazarlamadan sorumlu olan Avrupa başkan yardımcısı Matt Harrison şirketin bu model hakkında hala tartışma içerisinde olduğunu ve kesin bir söz söylenemeyeceğini söyledi. Ancak ürünün markaya potansiyel bir katkı sağlayacağına kesin gözüyle bakılıyor. 
 
Harrison, aynı zamanda Supra, Celica Coupe ve MR2’nin “Üç kardeş” olduğunu ve patronları olan Akio Toyoda’nın bu araçları tekrardan yollarda görmek istediğini söyledi. Kısa bir süre sonra piyasaya sürülecek olan Supra’nın ardından halen satışsa olan GT86 modelinin Celica adıyla yeni yüzüyle ortaya çıkabileceğinin de sinyalleri verildi. Üçüncü kardeşi ise bir marka ile ortak platform kullanarak geliştirecek olan Toyota, bu otomobilin uygun maliyetli olması için elektrikli ya da hibrit olarak satışa sunacak. Elektrikli olan otomobil, hem ağırlık hem de güç oranında büyük fark yaratacağı için en mantıklı seçenek olacak gibi görünüyor. 
 
Elektrikli motorun hemen koltukların arkasında konumlandırılması ise aracın ortadan motorlu olmasının felsefesine tam uyum sağlayacağını düşünüyoruz. Zemine yayılacak olan batarya sistemi ile sürücüsünün biraz daha yüksekte kalacağı otomobilin bu sayede ön ve arkada büyük bagaj hacimleri de olacaktır. 
 

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