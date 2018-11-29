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Toyota’nın hedefi sıfır kaza

Toyota, Birleşmiş Milletler raporuna göre dünyada her yıl 1 milyon 240 bin kişinin yaşamını yitirdiği, 50 milyon insanın da kalıcı hasarlara maruz kaldığı trafik kazalarını sıfıra indirme hedefi için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

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Toyota, bu amaçla geliştirdiği kaza önleyici ve kazaların şiddetini azaltan ileri teknoloji sistemi Toyota Safety Sense’i 3.5 yıl gibi kısa bir süre içerisinde 10 milyon araçta sunmayı başardı.  İlk kez 2015 yılında kullanılmaya başlanan sistem, bu yıl bitmeden, Japonya’da 3 milyon ve Kuzey Amerika’da 5 milyon araca daha adapte edilmiş olacak.
 
İlk kez Corolla model gamında tanıtılan Toyota Safety Sense, şu anda Japonya, ABD ve Avrupa pazarında Toyota modellerinin yüzde 90’ında sunuluyor. Bu bölgelerden alınan kaza verilerine göre Toyota Safety Sense, trafik kazalarını önlemeye, hasarı veya yaralanmayı azaltmaya yardımcı oluyor. Toyota Safety Sense, gündüz ve gece yaya algılama özelliğini içeren Ön Çarpışma Önleyici Sistem (PCS), Adaptif Hız Sabitleyici (ACC), otomatik yönlendirme desteğini içeren Şerit Takip Sistemi (LDA) ve Otomatik Uzun Huzmeli Farlar (AHB) teknolojilerine sahip. 
 
Yayaları da Algılıyor
 
Japonya’da çok sık görülen arkadan çarpma kazaları Toyota Safety Sense sistemiyle donatılmış araçlarda yüzde 70 oranında azalmış durumda. Akıllı Sonar sistemiyle birlikte bu tür kazaların yüzde 90’a kadar azalacağı tahmin ediliyor. İkinci jenerasyon Toyota Safety Sense ise bu yılın başında tanıtıldı ve önceki jenerasyona göre hem performans hem de algılama açısından geliştirildi. Bu sayede gece yaya veya bisiklet kazalarının önüne geçilmesini sağlıyor. Sonraki geliştirmeler ise, kavşaklarda yayalar ve kafa kafaya çarpışmalar üzerine yoğunlaşacak.
 
Yeni Corolla Hybrid’de Standart
 
Türkiye’de üretilecek Yeni Corolla’da, en yüksek aktif ve pasif güvenlik sistemleri bulunuyor. Hibrit versiyonlarında standart olarak sunulan Toyota Safety Sense teknolojisi, gündüz ve gece yaya algılama özelliğini içeren Ön Çarpışma Önleyici Sistem (PCS), Adaptif Hız Sabitleyici (ACC), otomatik yönlendirme desteğini içeren Şerit Takip Sistemi (LDA) ve Otomatik Uzun Huzmeli Farlar (AHB) teknolojilerine de sahip. 
 

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