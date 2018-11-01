Toyota'nın ÖTV teşvikli fiyatları belli oldu

ÖTV teşviki sayesinde otomobil fiyatlarında büyük bir düşüş yaşanacak. Markalar bu kararın ardından fiyat listerlerini güncellerken Toyota, ÖTV teşvikli yeni fiyatlarını sundu. 4 model için fiyatlara baktığımızda en düşüğü %10 olmak üzere bir indirim göze çarpıyor. Binek otomobillerde yapılan 15 puanlık indirim ve ticari araçlardaki %1'e düşen KDV, tüketicinin de markalarında yüzünü güldürmeyi başaracak gibi görünüyor.

Toyota'nın açıklanan fiyatlarına göre indirimleri şöyle;

1.8 C-HR Hybrid 4x2 Advance e-CVT

Eski Fiyat: 179.350

Yeni Fiyat: 161.600

Değişim: -10%

Corolla 1.6 Life

Eski Fiyat: 86.900

Yeni Fiyat: 77.200

Değişim : -11%

Hilux 2.4 D-4D 4x2 Active

Eski Fiyat: 138.400

Yeni Fiyat: 118.650

Değişim: -14%

Hilux 2.4 D-4D 4x4 Hi-Cruiser A/T 50. Yıl

Eski Fiyat: 203.750

Yeni Fiyat: 174.900