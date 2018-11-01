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Toyota'nın ÖTV teşvikli fiyatları belli oldu

Bakan Albayrak'ın ÖTV teşviki açıklaması ardından tüm markalar fiyat listelerini tekrardan revize etmeye başladılar. Bu fiyatları ilk yayınlayan marka Toyota oldu.

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
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ÖTV teşviki sayesinde otomobil fiyatlarında büyük bir düşüş yaşanacak. Markalar bu kararın ardından fiyat listerlerini güncellerken Toyota, ÖTV teşvikli yeni fiyatlarını sundu. 4 model için fiyatlara baktığımızda en düşüğü %10 olmak üzere bir indirim göze çarpıyor. Binek otomobillerde yapılan 15 puanlık indirim ve ticari araçlardaki %1'e düşen KDV, tüketicinin de markalarında yüzünü güldürmeyi başaracak gibi görünüyor. 

Toyota'nın açıklanan fiyatlarına göre indirimleri şöyle;

1.8 C-HR Hybrid 4x2 Advance e-CVT
Eski Fiyat: 179.350
Yeni Fiyat: 161.600
Değişim: -10%
 
Corolla 1.6 Life
Eski Fiyat: 86.900
Yeni Fiyat: 77.200
Değişim : -11%
 
Hilux 2.4 D-4D 4x2 Active
Eski Fiyat: 138.400
Yeni Fiyat: 118.650
Değişim: -14%
 
Hilux 2.4 D-4D 4x4 Hi-Cruiser A/T 50. Yıl
Eski Fiyat: 203.750
Yeni Fiyat: 174.900
Değişim: -14%
 

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