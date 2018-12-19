Trafik sigortası sorgulama tavan fiyatları 2019 Trafik sigortası hesaplama genel şartları nedir

Trafik sigortası sorgulama tavan fiyatları ne kadar? 2019 Trafik sigortası hesaplama genel şartları nedir? Trafik sigortası zam oranlarında ne kadar artış olacak? soruların yanıtlarını araştıran vatandaşlar için detayları bu haberimizde derledik. Alınan son dakika bilgisine göre; Trafik sigortasına ‘ilk 6 ay’ zam yok! Trafik sigortasının teminat limitleri 2019’un ilk 6 ayında değişmeyecek. Trafik sigorta ücretleri 2019’a zamsız girecek. 2018’de 36 bin TL olan limit ikinci yarıda 39 bin liraya çıkacak. Trafik sigortasının teminat limitleri 2019’un ilk 6 ayında değişmeyecek. Trafik sigorta ücretleri 2019’a zamsız girecek. 2018’de 36 bin TL olan limit ikinci yarıda 39 bin liraya çıkacak. Trafik sigortasının teminat limitleri 2019’un ilk 6 ayında değişmeyecek. Trafik sigorta ücretleri 2019’a zamsız girecek. 2018’de 36 bin TL olan limit ikinci yarıda 39 bin liraya çıkacak. Trafik sigortası sorgulama ve hesaplama işlemleri ile ilgili detaylar haberimizde. Konu ile ilgili son dakika haberler ve yeni gelişmeleri star.com.tr haber sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.



Trafik sigortasına ‘ilk 6 ay’ zam yok



Trafik sigortasının teminat limitleri 2019’un ilk 6 ayında değişmeyecek. Trafik sigorta ücretleri 2019’a zamsız girecek. 2018’de 36 bin TL olan limit ikinci yarıda 39 bin liraya çıkacak. Trafik sigortasının teminat limitleri 2019’un ilk 6 ayında değişmeyecek. Trafik sigorta ücretleri 2019’a zamsız girecek. 2018’de 36 bin TL olan limit ikinci yarıda 39 bin liraya çıkacak. Trafik sigortasının teminat limitleri 2019’un ilk 6 ayında değişmeyecek. Trafik sigorta ücretleri 2019’a zamsız girecek. 2018’de 36 bin TL olan limit ikinci yarıda 39 bin liraya çıkacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı imzaladığı yönetmelikle trafik sigortalarında 5 yıllık teminat limitlerini belirledi. Trafik sigortasında, bir kaza durumunda sigorta şirketlerinin ödeyeceği en fazla tazminat tutarını gösteren limitlerdeki yenileme sonrası maddi hasarlı kazalarda 36 bin TL olan araç başına limit, 1 Temmuz 2019’a kadar devam edecek. Yılın ikinci yarısında limitlerde 3 bin liralık artış yaşanacak.



Yüzde 40 düştü



Bilindiği gibi Nisan 2017’de yapılan yasal düzenleme sonrasında; devlet, zorunlu trafik sigortasının fiyatlarında azami fiyat uygulamasına geçilmesini sağlamıştı. Buradaki amaç yükselen trafik sigortası fiyatlarını aşağıya çekmekti. Bu uygulamanın ardından filatlarda yüzde 30 ila yüzde 40 aralığında indirim yaşanmıştı. Teminat limit tutarları da bu kapsamda belirleniyordu. Teminatlarda ilk yarıda değişikliğe gidilmemesinin ardından sektör temsilcileri trafik sigortası ücretlerinde bir zam beklemiyor. İkinci yarıda teminat limitlerinin artmasının ardından maliyetlerinin artacağına işaret eden sektörün, 1 Temmuz 2019 sonrasında ücretlerde bir artış talebi olacağı belirtiliyor.



Sorumluluk sigortası



Üç kategoride yapılacak sorumluluk sigortası ile ilgili teminat limitleri belirlendi. Gözetim işlemi yapanlar (otopark ve garajlar), onarım ve bakım üstlenenler (tamirhaneler, servis istasyonları), oto galerilerinin yaptıracakları sigortada da maddi teminat limitleri aynı tutarda artacak. Tedavi giderleri ile sakatlanma ve ölüm teminat limitleri ise “İnsan taşımada kullanılan motorlu araçlar” kategorisindeki limitler ile aynı olacak.



(Milliyet)







Aracınızın kasko değerini kasko değer listesi ile nasıl öğrenirsiniz?



Kasko, motorlu taşıtların herhangi bir kazaya karışması halinde, sigorta edilen aracın uğrayacağı maddi zararları karşılayan bir sigorta türüdür.



Ayrıca kasko sigortalarında bulunan ihtiyari mali mesuliyet teminatı herhangi bir kazada trafik sigortasının limitinin yetmediği durumlarda karşı tarafın zarar tazmini için de devreye girmektedir.



Kasko, Maddi Kayıp İhtimalinizi Azaltır



İstatistiklere göre Türkiye’de ortalama her 28 saniyede bir maddi hasarlı trafik kazası gerçekleşmektedir. Bu veriler göz önüne alındığında ise kasko yaptırmanın önemi ortaya çıkmaktadır. Kasko, iradeniz dışında gerçekleşen tüm çarpma, çarpılma, yanma ve çalınma risklerine karşı aracınızı teminat altına almakta ve maddi kayıp ihtimalinizi ciddi manada azaltmaktadır.



Trafik sigortası, sürücünün trafikte diğer kişilere karşı oluşacak sorumluluklarını teminat altına aldığı için zorunludur. Kasko ise araç sahibini ve aracını güvence altına aldığı için isteğe bağlıdır. Aracınızın park halindeyken camı kırılsa trafik sigortası hasar ücretini karşılamazken kasko aracınızın başına gelebilecek tüm hasarları belirtilen teminatlar doğrultusunda karşılar. Kasko sigortası, teminatları ve karşıladığı zararların farklı olması nedeniyle trafik sigortasından daha geniş kapsamlı ve farklıdır.



Kasko sigorta şirketi ile anlaşma çerçevenize göre; kasko sigortası aracınızı hayvanların araca vereceği zararlardan grev, lokavt, halk hareketleri, terör nedeniyle oluşan zararlara; deprem, sel ve su baskını sonucu oluşan hasarlar ile kurallara uygun olmadan aracınızın çekilmesi sırasında oluşacak zararlara kadar geniş bir alanda korumaktadır.



Kasko Değer Listesi, 15 Yaşa Kadar Olan Araçlarda Geçerli



Kasko araç değer listesi ise Türkiye Sigortalar Birliği TSB’nin yayınladığı ve periyodik olarak değişen ve araçların marka, model, üretim yıllarına göre araç kasko değeri fiyatlarını belirten listedir. Bu listede yalnızca 15 yaşından küçük araçlar yer almakta, kasko değer listesinde 15 yaşından büyük araçlara ise yer verilmemektedir. Aracın 15 yaşından büyük olması durumunda aracın bedeli sigortalı ve sigorta şirketi arasında varılan mutabakat ile belirlenmektedir.



Kasko yaptırmak isteyenler herhangi bir sigorta şirketine başvurduğunda kasko hesaplama ile ilgili bilgi, yıllık kasko değeri, sigortalıya ödenecek tazminat gibi bilgiler bu listedeki değerler dikkate alınarak verilebilmektedir. Türkiye Sigortalar Birliği TSB’nin belirlediği kasko değer listesi, sıfır araçlarda olduğu gibi ikinci el piyasasında da en güvenilir kaynakların başında gelmektedir. Kasko araç değer listesi kullanılarak sorgulanan kasko değeri, araçların kasko sigortası kapsamında karşılanacak hasarlarının hesaplamasında referans alınır. Kasko sigortası yapıldığı tarihten itibaren bir sene süre ile geçerlidir. Yenileme işlemi ise her sene tekrar edilmelidir. Kasko yenilenmediği takdirde araç sahibinin var olan hasarsızlık indirimi hakkı da kaybolur.



Kasko Değer Listesi, Karşılanacak Üst Limiti Gösterir



Araç kasko değeri herhangi bir zarar durumunda sigorta şirketinin karşılamakla yükümlü olduğu zararın üst limitini göstermektedir. Model yılı yeni olan araçlar ile marka değeri yüksek olan araçların kasko değeri fazladır. Oluşan zarar aracın pert olarak nitelendirileceği kadar büyükse sigorta şirketi poliçede belirlenen kasko değeri oranında sigorta sahibine ödeme yapmakla yükümlüdür.



Aracınızın kasko bedelini kasko değer listesi 2018 ile çok basit bir şekilde öğrenebilirsiniz. Kasko değer sorgulama işlemini aracınızın model yılı, tipi ve marka bilgilerini kasko değeri hesaplama sistemine yazarak kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Böylelikle periyodik olarak güncellenen araç kasko bedellerini sorgulayabilirsiniz.