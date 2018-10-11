Trial şampiyonu Düzce'de belirleniyor

Düzce Doğa Sporları ve Offroad Kulübü tarafından Kaynaşlı Motorsporları merkezinde organize edilecek olan yarış, '2018 Türkiye Trial Şampiyonu'nu belirleyecek olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Son yarış öncesi Nascar Jeep Trial Team 70 puanla lider durumda yer alırken, ikinci AVC Team Osmanlı Offroad 69 ve üçüncü Teleferik Offroad Team 67 puana sahip…

13 Ekim Cumartesi saat 12:00’de başlayacak olan yarışın ilk gününde 900 metre uzunluğundaki Düzce etabı, yine saat 12:00’de başlayacak olan ikinci gününde ise Kaynaşlı etabı geçilecek. Organizasyon saat 17:30’da tamamlanacak olan Kaynaşlı etabının ardından saat 19.00’daki ödül töreni ile son bulacak.

DOSOD Başkanı İsmail Aydın, organizasyon öncesinde yaptığı açıklamada hafta sonu büyük çekişmeye sahne olacak organizasyona tüm offroad sevenleri ve Düzcelileri davet ettiklerini belirtirken, Yarışma Direktörü Gürbüz Özkurt de kulüp olarak başarılı bir organizasyon gerçekleştirmek için yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyerek “DOSOD DOSTLUKTUR” sloganı ile sporculara ve izleyicilere başarılı bir yarış dilediğini açıkladı.