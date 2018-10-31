Türkiye’de her yedi kişiye bir otomobil düşüyor

Otomobil satışlarının yavaşladığı dönemde yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye’nin tamamında her 7 kişiye 1 otomobil düşüyor. Ülke içerisinde en yüksek ortalama ise Ankara’da. Her 4 kişiye 1 otomobil düşen Ankara’da trafik yoğunluğunun İstanbul’un çok gerisinde olması ise şaşırtıcı olarak açıklandı. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden faydalanarak yaptığı araştırmada ortaya çıkan bu verilerde İstanbul’da ise 5 kişiye bir otomobil düştüğü belirlendi. Türkiye’de 2 milyon 755 bin 250 adet otomobille İstanbul, en çok otomobilin olduğu il seçildi.

Araştırmanın en dikkat çeken detayı ise Türkiye’nin en az otomobile sahip ili oldu. Verilere göre nüfusa oranla en az otomobile sahip olan il Hakkari oldu. Nüfusu 267 bin 613 kişi olan Hakkari’de her 131 kişiye 1 otomobil düştüğü tespit edildi. Hakkari’den sonra kişi başına düşen en az otomobil sayısı ise Tunceli ve Ardahan olarak belirlendi.