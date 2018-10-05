Türkiye’de tasarlanan VIP araçlar, güvenlik standartlarını karşılıyor

Yerli VIP otomobil markası olan Ertex, tasarladığı ve dünyanın dört bir yanına gönderdiği VIP otomobiller ile uluslararası güvenlik testi kuruluşu Applus+ IDIADA ta rafından yapılan güvenlik testlerin tümünden tam not aldı. Böylelikle Ertex, Dünya güvenlik standartlarında tasarım yaptığını bir kez daha kanıtladı.

Ertex Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Salih Malkoç, “Applus+ IDIADA tarafından yapılan homologasyon testlerinin hepsini başarı ile geçmiş bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Koltuk güvenliği, emniyet kemeri güvenliği, elektromanyetik testler, hız, denge ve darbe geçtiğimiz testlerden bazıları. Tasarımını gerçekleştirdiğimiz araçlara eklediğimiz iç ve dış konfor özelliklerin güvenliği etkilememesi dikkat ettiğimiz konuların başında geliyor. Tüm tasarım otomobillerimizin yarısından çoğunu yurt dışına satıyoruz. Yüksek katma değerli bir ürünü yurt dışına satabiliyor olmak gerçekten çok önemli. Türkiye bu anlamda belki de ilk kez bir tasarım ürünü yurtdışına satma başarısını gösteriyor. Ertex Otomotiv, özellikle Avrupa’da çok iyi bilinen bir marka olma yolunda hızla ilerliyor.” dedi.