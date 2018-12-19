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Türkiye'de üretilen Ford Tourneo Custom modelini İstanbul yollarında test ettik

Ülkemizde üretilip, tüm dünyaya ihraç edilen Ford Tourneo Custom'ın en yüksek donanım seviyesini, yeni yüzüyle İstanbul yollarında test ettik. Bakalım Tourneo Custom nasılmış? Gelin hep birlikte inceleyelim.

  • star.com.tr / Çağatay Uğur
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