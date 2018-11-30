Türkiye’de üretilen Ford Tourneo ve Transit Custom modelleri artık elektrikli

Şehir içinde kullanılan ticari araçlar, dizel versiyonları ile çevreye fazla kirlilik veriyorlar. Ülkelerin şehir merkezlerinde kullanımını yasakladığı dizel üniteler ise şirketlerin çözüm arayışı ile devam ediyor. Ford’da bu arayışa bir çözüm buldu. Menzil uzatıcı 3 silindirli motora sahip olan yeni elektrikli Ford Custom modelleri yollara çıkmaya hazırlanıyor. Mercedes ve VW’in de elektrikli VAN’ları piyasaya sürmeye hazırlandığı bu süreçte Ford daha önce yer alıp, daha büyük bir pazar payına sahip olmaya çalışıyor.

Bu minibüsler 1 litrelik üç silindirli benzinli motorları sayesinde 14 kWh’lik bir aküyü şarj ediyorlar. Normal durumda aracın 50 km menzile sahip olmasını sağlayan bu akü, yardımcı motor sayesinde menzilini 500 km’ye kadar çıkartabiliyor. 2019’un ikinci yarısında piyasaya çıkacak olan bu elektrikli araçlar, Almanya sokaklarında test edilecek.