Türkiye’nin markası Türkiye Petrolleri 55 Yaşında

Temelleri 1963 yılında atılan, akaryakıt sektörünün lider kuruluşu Türkiye Petrolleri Petrol Dağıtım A.Ş., 55’inci yaşını kutluyor. Bugün 9 dolum tesisi ve 689 istasyonuyla hizmet veren Türkiye Petrolleri, yakaladığı büyüme ivmesini başarıyla sürdürüyor. Bir yandan tüketicilere en kaliteli ürün ve en iyi hizmeti sunarken bir yandan da paydaşlarıyla birlikte akaryakıt sektörünün ve Türkiye ekonomisinin gelişimine de destek oluyor.

Türkiye Petrolleri’nin bu topraklardan doğan, bu ülkenin insanını ve değerlerini en iyi anlayan şirketlerden biri olduğunu belirten Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Çağdaş Demirağ ise markanın 55.’inci yılını şöyle değerlendiriyor: “Bugün, değerlerimizden ödün vermeden, onlarca tesisimiz, yüzlerce istasyonumuz, istasyonlar dahil binlerce çalışanımız, yüzbinlerce tonluk satış hacmimiz ve milyonlarca müşterimiz ile geçmişimizin ve devraldığımızın mirasın farkında olarak yepyeni, genç, modern ve atak bir marka inşa ediyoruz. Bu yolda en önemli hedeflerimizin başında, ülkemizin en ücra köşelerine dahi yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerimizi götürmek geliyor. Bu çerçevede sürekli gelişip büyüyor, istasyon sayımızı artırıyoruz. Ve tüm bunları çağın gerekliliklerini yerine getirerek, toplumun güvenine layık kalarak başarmaya özen gösteriyoruz. Bunca yıldır oldığu gibi, bundan sonra da Türkiye Petrolleri’ni daha da güçlendirerek bu ülke insanına hizmet etmek için çok çalışacağız.”