Uygun fiyatlarla havaalanı transferinin yeni markası Alamo Transfer

Ülkemizde havayolu taşımacılığının hızla gelişmesi ve yolcu taleplerinin artmasıyla havaalanı transferlerine olan ilgi büyüdü. Kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda kişiselleştirilebilerek ekonomik fiyatlarla kiralama ayrıcalığına sahip olduğu araç kiralamanın dijital markası Alamo, transfer modeliyle Türkiye’de ilk kez paylaşımlı havaalanı transferi hizmeti vermeye başladı. Alamo Transfer’de ‘Standart Paylaşımlı’, ‘Premium Paylaşımlı’ ve ‘Comfort Business’ olmak üzere 3 farklı taşıma seçeneği sunulurken, özel eğitimli şoförler ve son model araçlarla havaalanı gidiş-dönüş transferi konforlu bir seyahate dönüşüyor. İlk olarak İstanbul ve Ankara’da hizmet vermeye başlayan Alamo Transfer’de, AnadoluJet işbirliği kapsamında 19 TL’den başlayan fiyatlarla havaalanı transferi gerçekleştirilebiliyor.

Üç farklı paylaşım modeliyle kusursuz hizmet!

Havaalanı transferini ekonomik seçeneklerle sunan Alamo Transfer, bireysel veya çoklu transfer seçenekleriyle dikkatleri çekiyor. ‘Standart Paylaşımlı’ tercihinde transfer süresince aynı güzergah üzerinde olan en fazla dört ayrı noktaya uğrayıp, maksimum altı yolcu ile havaalanına transfer gerçekleştirilebiliyor. ‘Premium Paylaşımlı’ seçeneğinde transfer süresince aynı güzergah üzerinde olan en fazla iki ayrı noktaya uğrayıp, maksimum dört yolcu ile seyahat edilirken; ‘Comfort Business’ da tamamen kişiye özel direkt havaalanı transferi sağlanıyor.