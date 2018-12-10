‘Vergi’ ayağa kaldırdı, ‘faiz’ ilacı gerekiyor 

Hükümetin otomotiv satışlarına yönelik hayata geçirdiği KDV ve ÖTV indirimi sektöre adeta can suyu oldu. Döviz kuru ve faizlerde yaşanan olağan üstü artış, otomobil satışlarını neşter vurmuştu. Geçen yıl 1 milyon bandına dayanan satışlar, bu yılın ilk 11 ayında 543 bini anca gördü. Bunun üzerine alınan vergi indirim kararı, satışlarda bir nebze olsun hareketlenmeye yol açtı. Ancak sektör temsilcileri, teşviklerin devam etmesi yönünde hem fikir… Nissan Genel Müdürü Sinan Özkök, gelecek yıl için otomotiv pazarında 400 binli seviyelerin öngörüldüğünü belirterek, “2019’da da sektörün desteklenmesi gerek. Hastayı makineye bağladık, artık makineden çıkıp, yürümeye başlamamız lazım. ÖTV ve KDV teşviki sektöre can verdi, bankalardan sağlanabilecek indirimli faiz oranlarıyla da yürümeye başlarız” dedi.

Özkök, aralık ayı için pazar tahminlerinin 65-70 bin seviyelerinde bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

DARALMA SÜRECEK

“Bu da 610-615 bin civarında bir rakamla yılı kapatacağımızı, geçen yıla göre ciddi bir düşüş yaşayacağımızı gösterir. Buna karşın pazarın çok daha aşağı inme riski vardı. ÖTV ve KDV teşviki olmasaydı yılı ancak 550 bin seviyesinde kapatabilecektik. Diğer taraftan bakıldığında, kasım ve aralıktaki bu canlanma, aslında 2019’un ocak-mart dönemindeki talebin bir parça öne gelmesi demek. Dolayısıyla 2019’un ilk 3 ayında çok daha düşük pazara gideceğimizi, 2018’in de altında bir pazarla karşı karşıya kalacağımızı düşünüyoruz. Şu anda gelecek yıl için otomotiv pazarında yaklaşık 400 binli seviyeleri öngörüyoruz. Bu yılı 600 binlerde bitirebilirsek, önümüzdeki yıl bir yüzde 30’luk daralma daha öngörüyoruz.”