Volkswagen Amarok Canyon'u test ettik

Pick-up segmenti her geçen gün gelişiyor ve değişiyor. Bir binek otomobilden farksız olmaya başlayan Pick-Up’lar farklı donanım seçenekleri ile herkese hitap etmeye çalışıyorlar. Volkswagen’de sınıfının en güçlüsü olan 3.0 TDI V6 motora sahip olan Amarok’un özel versiyonunu kullanıcılarının beğenisine sunuyor. Normal bir Amarok’tan çok büyük farkları olmayan Canyon donanımı, siyah ve turuncu detayları bir araya getiren bir model olarak karşımıza çıkıyor. Xenon ve LED teknolojisini bir arada sunan ön farları, 17 inç alüminyum alaşımlı jantları, arka kabinde bulunan mat siyah demir ile farklı olan Amarok Canyon, turuncu detayların bol kullanıldığı bir Pick-up. Dış rengini turuncu olarak sunan aracın Canyon modeli olduğunu anlamak ise çok zor değil. Yanlarda kapı altında Canyon çıkartmasına sahip olan aracın jantları ve lastikleri bana göre çok küçük görünüyor. Daha büyük jant lastik kombinasyonuna sahip olmasını düşündüğüm otomobilin çamurlukları da çok boş kalmış. Bu detaylar dışında dış mekanda farklılığa sahip olmayan otomobilin, iç mekanında turuncu detaylar göze hoş geliyor. Emniyet kemeri üzerindeki turuncu şerit, koltuklardaki turuncu dikişler otomobilin farklı ve özel görünmesini sağlıyor. Koltuk ısıtma gibi detaylara sahip olan otomobilin iç mekanı her ticari araçta olduğu gibi sert plastiklerden oluşuyor. Çok kalitesiz hissettirmeyen bu plastikler, aracın iç mekanının daha uzun ömürlü olması planlanarak tasarlanmış. 6.33 inçlik ekrana sahip olan multimedya sistemi aracın tek teknolojik detayı diyebiliriz. Kullanımı oldukça rahat olan bu multimedya sisteminin tepkileri de oldukça iyi. Geri görüş kamerasına sahip olmayan Amarok Canyon, alışkın değilseniz park etmesi zor bir araca dönüşebiliyor. Büyük boyutları ve çıkıntılı arka tamponu nedeni ile park yerlerinde zorlanmanıza neden olan otomobilin, ön arka park sensörleri kusursuz çalışıyor.

3.0 litre 204 beygir V6

Amarok artık ülkemizde sadece 3.0 litrelik motor seçeneği ile sunuluyor. 163 beygirden başlayan bu motor seçeneği Canyon’da 204 beygir güce sahip oluyor. 500 Nm torka sahip olan bu motor, aracın adeta yerinden fırlamasını sağlıyor. Sürekli 4 çeker sistemi ve 8 ileri DSG motor seçeneğine sahip olan araç, 0-100 km hızlanmasını 9 sn’de tamamlıyor. Fabrika verilerine göre 100 km’de 8.1 litre yakıt tüketen otomobil, testimiz sonucunda 100 km’de 10.1 litre yakıt tüketimi sergiledi. Pick-up’lar genellikle konforsuz yapıları ile bilinir. Fakat günümüzdeki Pick-up’lar otomobilden daha konforlu hale gelmeye başladılar. Amarok’ta bu araçların arasında yer alıyor. Öndeki süspansiyonların konforlu yapısı ve şaşırtıcı şekilde konforlu olan makaslı arka süspansiyonları, Amarok’un çok konforlu olmasını sağlıyor. Yüksek yapısı ile yol tutuşunda çok fazla güven vermeyen araç, asıl işinin arazide olduğunu size söylüyor. Amarok, rakiplerinden büyük motoru ile vergi dezavantajına sahip bir Pick-up. Ama tercihlerinizin en üst sıralarında yer almayı başaracaktır.