Volkswagen aydınlatma tasarımıyla otomobillere hayat veriyor

Aydınlatma tasarımlarındaki özgün yaklaşımlar her geçen gün daha da ön plana çıkıyor. Günümüzde far, işlevsel görevinin dışında, otomobilin algısını tüm tasarım öğelerinden daha fazla şekillendiren, hatta ilk dikkat çeken öğe oluyor. Far tasarımı, otomobili kişiselleştirerek daha insani bir karakter kazandırıyor.

Volkswagen’in yenilikçi aydınlatma teknolojisi, kişiselleştirilmiş otomobil tasarımları için kapı aralarken, aynı zamanda güvenliği artırmaya da yardımcı oluyor. Volkswagen, geleceğin aydınlatma sistemlerinin nasıl iletişim kuracağını ve güvenliği nasıl artıracağını uluslararası bir atölyede gözler önüne seriyor.

Gelecek aydınlık, zeki ve insan odaklı olacak

Uzun süredir, farlar otomobillerin sadece gövde tasarımını değil aynı zamanda otomobilin tüm ifadesini belirliyor. Yuvarlak farlar, Beetle ve birinci nesil Golf’ün karakteristik aydınlatma özelliğiydi. Bugün ise farklı far tasarımları ön plana çıkıyor. Volkswagen, yakın gelecekte, otomobillerin ışığın doğasından faydalanarak daha da kişiselleştirilebileceği ve yeni nesil otomobillerde farların sadece güvenliği artırmak için değil, bir iletişim ve etkileşim aracı olarak da kullanılacağı görüşünde.

Yeni boyut: Çevresel Etkileşim

Yakın gelecekte, iç mekan ve gövde tasarımına yeni bir konseptin; ‘çevresel etkileşim’in de ekleneceğini öngören Volkswagen, bunu modellerinde de uyguluyor.

Otomobile yeni bir hayat veren bu süreci, çevrenin tasarımı olarak da ifade eden Volkswagen, otomobilin, farlarını kullanarak çevresiyle ‘konuşabilir” olduğunu gösteriyor. Markanın elektrikli otomobil ailesinin tasarım DNA sını geleceğe taşıyan, tamamiyle otomatik sürüş özelliğine sahip I.D. VIZZION, otomobile yaklaşıldığında ışık sinyalini kullanarak sahibine ‘göz kırpabiliyor’.

Aydınlatma unsurları aynı zamanda otomobilin otonom sürüş modunda olup olmadığını veya harekete geçip geçmeyeceğini de gösterebiliyor. Dahası, otomobil sahipleri otomobillerinin hala şarj olup olmadığını veya tekrar seyahat etmeye hazır olup olmadığını sadece tek bir ışık sinyalinden anlayabiliyor.

İnteraktif ön ve arka farlarla güvenliğin geleceği de daha parlak

Volkswagen’in mühendisleri ve tasarımcıları, yenilikçi aydınlatma teknolojisi ile güvenliği artırmak için mevcut tüm teknolojiyi kullanıyor. Yürütülen çalışmanın amaçlarından biri mevcut araçlardaki aydınlatma kullanımını geliştirmek ve böylece günümüzde yol güvenliğini artırmak. Bu geliştirme çalışmasının sonucu ise IQ. Örneğin; yeni Touareg'deki matrix LED ön farlar gece sürüşü esnasında konforu ve güvenliği artırıyor.

Yeni aydınlatma sistemlerinin sunacakları arasında 30.000’e kadar ışık noktasına sahip mikro-piksel HD ön farlar ve yüksek maliyetli lazer ışığına daha ekonomik bir alternatif olarak yüksek performanslı LED farlar yer alıyor. Otomotiv tarihinde ilk defa, mikro-piksel HD farlar bilgiyi doğrudan yola yansıtarak güvenliği daha da artıracak.

Daha fazla güvenlik için interaktif arka farlar

Matrix arka farlar gibi yeni sistemler de arka far konseptini kökünden değiştirecek. Matrix arka farlar sayesinde, uyarılar doğrudan arka farlara entegre edilebilecek ve böylece, örneğin, otomobiller arası iletişim kullanılarak trafik sıkışıklığının başladığı noktadaki tehlikeli durumlar önlenebilecek. Mikro lens bazlı “Optik Park Asistanı” sistemi gibi yeni sürüş asistanı özellikleri de manevra yaparken güvenliği artıracak. Bu sistem, yoldan geçenleri park manevrası hakkında uyarmak için otomobilin hareket yönünü doğrudan yola yansıtabilecek.

Volkswagen tesislerindeki ışık tüneli, geliştirme süreçlerinde zaman kazandırıyor

Volkswagen, gelecekte karşılaşılabilecek zorluklara en iyi şekilde hazırlanmak için Wolfsburg fabrikası bünyesinde aydınlatmada mükemmelliğinin merkezini açtı. 100 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde ve beş metre yüksekliğindeki tünel, Volkswagen dünyasının kalbi olan Araştırma ve Geliştirme departmanında açıldığı günden beri faaliyet gösteriyor. Volkswagen, bu tünelde yol simülasyonlarını kullanarak aydınlatma sistemlerini bugün, yarın ve daha uzak gelecekte karşılaşılabilecek durumlar için test ediyor.