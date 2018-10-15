Volkswagen Caddy’den sınıfının en güçlü motoru

Volkswagen Ticari Araç’ın en beğenilen modellerinden Caddy’ye yeni motor seçeneği eklendi. 2.0 litre TDI Dizel ve 1.0 litre TSI Benzinli motor seçeneklerinden sonra Volkswagen Caddy şimdi de 1.4 litre TSI 125 PS DSG versiyonu ile satışa sunuldu.

1.4 litre TSI benzinli motor, 125 PS‘lik güce 5000-6000 dev/dak ve 220 Nm’lik tork değerine 1500-3500 dev/dak gibi geniş bir devir aralığında ulaşıyor. Sınıfının en güçlü motoru olan 125 beygir gücündeki motor ile Volkswagen Caddy, 0’dan 100 km/h hıza 10.9 saniyede ulaşıyor. 100 kilometrede 6 litre birleşik yakıt tüketim değerine sahip benzinli motor, ekonomik olmasıyla öne çıkıyor.

Konforlu ve yüksek performanslı bir sürüş sağlayan 7 ileri DSG şanzıman, sınıfında sadece Caddy 1.4 TSI 125 PS modelinde bulunuyor. Comfortline donanımı ile satışa sunuluna Caddy 1.4 litre TSI 125 PS DSG modelinde, 16” alüminyum alaşımlı jantlar, 5” dokunmatik ekran, otomatik klima, hız sabitleyici standart olarak sunuluyor.

Caddy’de güvenlik ve konfor standart

Yeni Caddy 1.4 litre TSI 125 PS DSG modelinde Composition Colour radyo, USB, AUX-IN ve SD kart girişi, klimatronik klima, yol bilgisayarı, hız sabitleyici, yükseklik-derinlik ayarlı servotronik, deri kaplı multi-fonksiyonel direksiyon ve yüksekliği ayarlanabilir sürücü ve ön yolcu koltuğu standart iç donanım ve konfor özellikleri olarak sunuluyor.

Gövde rengi ön-arka tampon ve kapı kolları, gövde rengi ve elektrik kumandalı ısıtmalı yan aynaları, yükseklik ayarlı halojen farları, ön sis farları, karartılmış arka camlar ve üç krom şeritli ön ızgara da standart donanıma dahil.

Caddy 1.4 litre TSI 125 PS DSG modelinde, diğer Caddy modellerinde de bulunan ESP, ABS, ASR, EBC, BAS, İkincil Çarpışma Önleme Asistanı ve Yorgunluk Tespit Sistemi gibi güvenlik özellikleri de standart olarak yer alıyor.